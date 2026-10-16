Bartın'da iki gündür süren sağanak yağış denizin rengini değiştirdi: Mavi ile kahverengi iç içe geçti!

Bartın'da iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle adeta çamur gibi akan dereler, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Bartın'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Bartın Irmağı çamur akmaya başladı. Şehir merkezinden geçen ırmağın Karadeniz ile buluştuğu Boğaz mevkisinde denizin rengi kahverengiye döndü. Açık mavi olan denizin rengi, Boğaz mevkisinden batı tarafındaki İnkumu sahiline uzanan belirli bölgede kahverengi oldu. Kahverengi ve turkuaz mavisinin iç içe girdiği denizin görüntüsü görenlerin dikkatini çekti.

Bartın'da meteoroloji verilerine göre son 29 saatte metrekareye 41 kilogram yağmur düştü.