Banu Noyan kimdir? Banu Noyan nereli ne iş yapıyor? Fuat Çimen yönetim listesi Banu Noyan

Beşiktaş başkanını seçiyor. Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Fuat Çimen, başkanlık için yarışıyor. Fuat Çimen yönetim listesinde Banu Noyan da yer aldı. Peki Banu Noyan kimdir, nereli kaç yaşında? Banu Noyan ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Banu Noyan kimdir?

Dr. Banu Noyan, 1970 Yılında Şişli’de doğdu. Banu Noyan, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok büyük organizasyona imza atıyor. Noyan, Basın ve Halkla ilişkiler alanında seçkin kuruluşlarda kurumsal iletişim konusunda üst düzey yöneticilik görevinde bulundu.

Banu Noyan, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği ve Yepud geçmiş dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi olarak üstlendiği görevleri aktif olarak sürdürmektedir.

Banu Noyan, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım yüksek lisansını yapmış ve sonrasında York Üniversitesi'nde PhD in Business Administration-Management doktorasını tamamlamıştır. 2018 yılında Artistik Sanatlar Akademisi'ni kurmuştur.