Bankalar öğle tatiline kaçta çıkıyor? | Koronavirüs salgınıyla ilgili bir dizi tedbirler alındı. Alınan kararlar 20 Kasım Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Pek çok banka da çalışma saatlerini değiştirdi. Peki, bankalar saat kaçta açılacak?

Bankaların çalışma saatleri değişti mi? | Bankalar kaçta açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok banka çalışma saatlerini değiştirdi. Vatandaşlar internette ‘Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar kaçta kapanıyor?’ sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, bankaların çalışma saatleri.

İş Bankası 9 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Garanti BBVA 16 Kasım'dan itiaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yapıkredi 17 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

QNB Finansbank 18 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Akbank 18 Kasım'dan itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Denizbank ise İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şubelerinde 19 Kasım 2020 Perşembe günü itibarıyla 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.