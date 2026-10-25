Bankadaki parasına el konuldu! Fon skandalı Sandal’ın kaynanasına uzandı
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Tera fonu soruşturmasında, Melis Sütşurup Sandal'ın annesi Reyhan Sütşurup'un banka hesabındaki 3 milyon dolara el konuldu.
Tera fonu soruşturmasında, Melis Sütşurup Sandal'ın annesi Reyhan Sütşurup'un banka hesabındaki 3 milyon dolara el konuldu.
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sürşurup Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup’un bir banka hesabında bulunan 3 milyon dolarına el konuldu.
KAZANÇLARINI İADE ETMEK İSTEMİŞLERDİ
Tera fonlarından yaklaşık 3 milyar TL kâr elde ettikleri belirtilen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un avukatları da savcılıkla irtibata geçerek kazançlarını iade etmek istediklerini bildirmişti.
YURTDIŞINA KAÇTILAR
Baba ile kızın toplamda TERA fonundan 2 milyar 994 milyon lira kâr elde ettikten sonra yurt dışına çıktıkları saptandı. Cihan Sütşurup ve Melis Sütşurup Sandal'ın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini sundu.