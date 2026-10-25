  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon paylaşımı yapmıştı! Ardan Zentürk’e soruşturma İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi Ukrayna'yı hizmet şartlarını ihlal etmekle suçladı! Starlink krizinde Musk’tan sert çıkış Türkiye ve KKTC NAVTEX yayımladı! Boru hattı hamlesi Tamar Tanrıyar'dan olay Ekrem İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi? T24 ne yapmak istiyor? Soygunu küçültmeye çalıştılar Bakanlıklar ve bankalar ateşe verildi! Tiran’da sokaklar savaş alanına döndü İstanbul 1 Nolu Baro’da rezillik! Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"
Aktüel Bankadaki parasına el konuldu! Fon skandalı Sandal’ın kaynanasına uzandı
Aktüel

Bankadaki parasına el konuldu! Fon skandalı Sandal’ın kaynanasına uzandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bankadaki parasına el konuldu! Fon skandalı Sandal’ın kaynanasına uzandı

Tera fonu soruşturmasında, Melis Sütşurup Sandal'ın annesi Reyhan Sütşurup'un banka hesabındaki 3 milyon dolara el konuldu.

Tera fonu soruşturmasında, Melis Sütşurup Sandal'ın annesi Reyhan Sütşurup'un banka hesabındaki 3 milyon dolara el konuldu.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon vurgunu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sürşurup Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup’un bir banka hesabında bulunan 3 milyon dolarına el konuldu.

 

KAZANÇLARINI İADE ETMEK İSTEMİŞLERDİ

Tera fonlarından yaklaşık 3 milyar TL kâr elde ettikleri belirtilen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un avukatları da savcılıkla irtibata geçerek kazançlarını iade etmek istediklerini bildirmişti.

YURTDIŞINA KAÇTILAR

Baba ile kızın toplamda TERA fonundan 2 milyar 994 milyon lira kâr elde ettikten sonra yurt dışına çıktıkları saptandı. Cihan Sütşurup ve Melis Sütşurup Sandal'ın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini sundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23