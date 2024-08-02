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Resmi İlanlar BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ
Resmi İlanlar

BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ

Yeniakit Publisher
2024-08-02 00:00:00 -

BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ

 
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEFİN
Adı Soyadı (Unvanı) : Deham Teknoloji Ürünleri İletişim İç ve Dış Tic. A.Ş.
Adresi : Yakuplu Mah.Hürriyet Blv. Skyport Sit. No:1/64 Beylikdüzü/İstanbul
Vergi Kimlik No: : 3360584766
ÖDEME EMRİNİN
Dönemi Türü Miktarı (TL) Vadesi
2017 Bandrol İdari Para Cezası 870.560,70 1 AY
  TOPLAM 870.560,70  
İtiraz Süresi : Tebliğ tarihinden itibaren 1 Aydır.
İtiraz Mercii : Ankara İdare Mahkemeleridir.
İHBARNAME  EKLERİNİN  (DAYANAĞININ)
Türü Tarihi  Numarası
İnceleme Raporu 21.03.2023 MDENR-2023-18315/6
Bu ihbarnameye ilişkin olarak Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. 
Ödeme yapılabilecek banka hesap numarası aşağıdadır.
Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75 

#ilangovtr

Basın No: ILN02070482