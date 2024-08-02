BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ
2024-08-02 00:00:00 -
BANDROL İDARİ PARA CEZASI İHBARNAMESİ
|
|TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
|MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|MÜKELLEFİN
|Adı Soyadı (Unvanı)
|:
|Deham Teknoloji Ürünleri İletişim İç ve Dış Tic. A.Ş.
|Adresi
|:
|Yakuplu Mah.Hürriyet Blv. Skyport Sit. No:1/64 Beylikdüzü/İstanbul
|Vergi Kimlik No:
|:
|3360584766
|ÖDEME EMRİNİN
|Dönemi
|Türü
|Miktarı (TL)
|Vadesi
|2017
|Bandrol İdari Para Cezası
|870.560,70
|1 AY
|TOPLAM
|870.560,70
|İtiraz Süresi
|:
|Tebliğ tarihinden itibaren 1 Aydır.
|İtiraz Mercii
|:
|Ankara İdare Mahkemeleridir.
|İHBARNAME EKLERİNİN (DAYANAĞININ)
|Türü
|Tarihi
|Numarası
|İnceleme Raporu
|21.03.2023
|MDENR-2023-18315/6
|Bu ihbarnameye ilişkin olarak Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
|Ödeme yapılabilecek banka hesap numarası aşağıdadır.
|Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75
#ilangovtr
Basın No: ILN02070482