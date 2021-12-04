Antiseptik ve anti bakteriyel özelliklere sahip olan balın faydaları oldukça fazladır. Enfeksiyonlarla savaşır ve mide sorunlarını tedavi eder. Balın faydaları saymakla bitmez.

Ballı su içerseniz ne olur?

Ballı ılık su içmenin yararlarına geçmeden önce, arılardan gelen bir şifa kaynağı olan baldır.

Bal, çocuklarda öksürük sıklığını ve şiddetini azaltır.

Ilık su boğazınızı yumuşatırken bal da boğazınızın ince bir tabakayla örtülmesini sağlar.

Bu yumuşatıcı etki ile birlikte öksürüğün giderilmesine yardım eder.

Üst solunum yolunu açarak rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antioksidan ve anti-bakteriyel özelliği ile birlikte sindirim sistemimizi de güçlendirir.

Sağlıklı kalmanıza ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Bal vücudumuzdan toksinlerin atılmasına da yardım eder.

Ballı su nasıl yapılır?

Ballı su tarifini merak ediyor, ballı su nasıl hazırlanır diye soruyorsanız onun da hemen cevabını verelim. Tek yapmanız gereken bir yemek kaşığı balı (mümkünse organik) bir bardak ılık suya ekleyin ve suyun içinde iyice çözün. Bu karışımın maksimum faydasını görmek içinse aç karnına içmeyi unutmayın