BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

SOSYAL DESTEK KARTI (YAKIN KART) İŞİ

İHALESİNE İLİŞKİN İLAN

İhale konusu iş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Kartı (Yakın Kart) İşi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sosyal Destek Kartı (Yakın Kart) uygulaması kapsamında; Sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara insan onurunu zedelemeyecek koşullarda yardım sunulması için, elektronik kart dağıtılarak, bu kartlara her ay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, belirli bir tutarda bakiye yüklenmesi ve yüklenen bu tutarların, Üye İşyeri Sözleşmesi imzalanan işyerlerinden, nakdin ayni yardıma çevrilmek suretiyle ürün alınmasını sağlama işidir. İhale şartnamesinde belirtilen hizmetlerin tümü için birlikte tek seferde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile 10.12.2025 tarihi Çarşamba günü saat 14:00’ de, Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:25 Karesi/Balıkesir Encümen Toplantı salonun da İhale Komisyonu (Encümen) tarafından yapılacaktır. İşin süresi, 12 (On İki) aydır. Kart kullanıcıları tarafından yapılan harcama ve gelir elde edilebilecek diğer hizmetler (Dijital cüzdan ile fatura ödeme, kart dolum ve bakiye aktarımı, üye işyeri programlar, teşvik vb.) üzerinden yapılacak tahsilâttan en yüksek kâr oranını teklif edene ihale edilecektir. Söz konusu kâr payı idareye aylık olarak hesaplanıp ödenecektir. İşin muhammen bedeli 150.000.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı toplamda 4.500.000,00 TL, kesin teminat tutarı ise toplamda 9.000.000,00 TL’dir. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, İdarenin T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Ticari Şubesindeki TR39 0001 0020 8637 2848 4851 82 no’ lu IBAN hesabına ya da Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine ödenmesi zorunludur. Geçici Teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre ( mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ihale ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur). Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı makbuzu olacaktır. İsteklilerin kapalı teklif zarflarını en geç ihale günü saat 11:00'e kadar Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına tutanak karşılında teslim etmesi şarttır. İstekliler, ihaleye ilişkin dosyayı Karaoğlan Mahallesi Kooperatif Sokak No:2B/1 Karesi/Balıkesir adresindeki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilir veya 3.000,00 TL karşılığında alabilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 3.000,00- TL'nin İdarenin T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Ticari Şubesindeki TR39 0001 0020 8637 2848 4851 82 nolu hesaba veya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine ödenmesi zorunludur. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin/belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye katılacak İsteklilerden istenilecek belgeler:

A-İstekli Gerçek Kişi ise:

Kanuni ikametgâhının olması, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi, İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe, Noter tasdikli imza beyanı İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi, Nüfus cüzdanı sureti veya TC kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi, Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 4.500.000,00 (Dört milyon Beş yüz bin) TL'lik Geçici teminatın(teminata esas bedelin % 3 kadardır) ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil vb. evraklar. İhale ilanı tarihi itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı, Büyükşehir Belediyemize vadesi geçmiş vergi, resim, harç borcunun bulunmadığına dair Büyükşehir Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak Belediyemizde borcu yoktur belgesi,( belge aslı ya da noter tasdikli örneği), Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ya da noter tasdikli örneği,(2025 Yılına ait), 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Örneği) belge aslı ya da noter tasdikli örneği, İstekli 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkisi bulunan “ Aktif Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereği yetki almış olması şartlarını sağlaması gerekmektedir. ( belge/belgeler aslı ya da noter tasdikli örneği) İstekli benzer iş olarak 6493 Sayılı Kanun gereğince aldığı yetki ile ön ödemeli kart çıkartıp işlettiğine dair belgeleri sunmak ve örnek kartları beyan etmek zorundadır. İstekli 2004 sayılı icra ve iflas kanunu hükümlerine göre müflis olmadığını, iflas anlaşması ilan etmediğini, iflasın ertelenmesi kararı verilmediğini kabul, beyan ve taahhüt etmek zorundadır.

B-İstekli Tüzel Kişiyse:

İdari Şartnamenin; 7B-1, 7B-2, 7B-3, 7B-4, 7B-5, 7B-6, 7B-7, 7B-8, 7B-9, 7B-10, 7B-11, 7B-12, 7B-13, 7B-14, 7B-15 fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

İdari merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir)

Tüzel kişilerin vekâleten temsil edilmesi halinde aslı ya da noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri

İhaleye birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturan istekliler ihaleye teklif verebilir.

İş ortaklığı olan isteklilerden en az 1 (bir)inin teminat, iş deneyim ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkisi bulunan “ Aktif Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereği yetki almış olması şartlarını sağlaması gerekmektedir. İş ortaklığı olarak katılan istekliler standart formlarda bulunan Ortak Girişim Belgesini noter tarafından tasdiklenerek teklif dosyasına koymalıdır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. İhale komisyonu olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Büyükşehir Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir. İş bu İlan 15 maddeden ibarettir.

İsteklilere ilanen duyurulur.

Mehmet Refik GÜNDOĞAN

Genel Sekreter V.

#ilangovtr

Basın No: ILN02343352

