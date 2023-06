BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazlardan, Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 13671 ada 1 parsel, Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi 13964 ada 1 parsel, 13965 ada 1 parsel, 13966 ada 1 parsel ve 13967 ada 1 parsel olarak kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde Kapalı Teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.



1-İdarenin Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a)Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR

b)Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320

c)Elektronik Posta Adresi: [email protected]ıkesir.bel.tr



2-İhale Konusu Taşınmaz

a)Niteliği, türü ve miktarı: Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların satışı



b)Yerleri: Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 13671 ada 1 parsel

Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi 13964 ada 1 parsel

Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi 13965 ada 1 parsel

Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi 13966 ada 1 parsel

Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi 13967 ada 1 parsel



3-İhalenin

Yapılacağı Salon : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu Tarihi ve Saati : 21.06.2023 Çarşamba Günü Saat: 14:00’de başlayarak 15 dakika arayla

İhale saatinde gecikme yaşanması halinde (önceki ihalenin uzaması vb.) tabloda belirtilen sıraya göre ihaleler yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden, Muhtarlıktan onaylı veya e-Devlet üzerinden barkodlu ikametgah belgesi. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2023 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

e) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

f) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

g) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

h)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

i) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

j) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (e), (f),(g) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

İstenilen bütün belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce tasdiklenenin veya İdarenin yetkili personelleri tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhli suretinin dosyada sunulması gerekmektedir.

5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL ( Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6- Başvuru dosyaları 21.06.2023 Çarşamba günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8- Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 13671 ada 1 parsel de kayıtlı taşınmazın, satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin en az %35 i peşin, kalanı 2 eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli satış olması halinde de satış bedelinin kalan meblasına 31.05.2023 tarihinde yürürlükteki 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112. Maddesi kapsamında uygulanmakta olan gecikme faizi oranı baz alınarak vade farkı uygulanacak olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.

9- Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi 13964 ada 1 parsel, 13965 ada 1 parsel, 13966 ada 1 parsel ve 13967 ada 1 parsel de kayıtlı taşınmazlar bütün olarak satışı yapılacak olup; satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin en az %20 si peşin, kalanı 4 eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli satış olması halinde de satış bedelinin kalan meblasına 31.05.2023 tarihinde yürürlükteki 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112. Maddesi kapsamında uygulanmakta olan gecikme faizi oranı baz alınarak vade farkı uygulanacak olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.

10-Taşınmazların Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.

11- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.





SIRA NO İLÇESİ/

MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M²) VASFI İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE USULÜ 1 Altıeylül / Gaziosmanpaşa 13671 1 3009,42 Arsa Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı Emsal:0,40 Yençok:9.50 30.000.000,00-TL 900.000,00-TL 21.06.2023 14:00

2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi 2 Karesi / Maltepe



13964 1 15380,26 Arsa Konut Alanı Emsal:1,70 Yençok:51.50

226.166.040,00-TL 6.784.981,20-TL 21.06.2023 14:15







2886 sayılı D.İ.K. 35/a maddesi Karesi / Maltepe



13965

1 15540,96 Arsa Karesi / Maltepe



13966 1 6223,83 Arsa Karesi / Maltepe



13967 1 13114,07 Arsa





Dr. Mustafa KÜÇÜKKAPTAN

Genel Sekreter

#ilangovtr

Basın No: ILN01840592