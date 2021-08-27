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Yerel Balık tutmak isterken nehre düşüp can verdi
Yerel

Balık tutmak isterken nehre düşüp can verdi

Sivas'ta balık tutarken Kızılırmak Nehri'ne düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 03:59:00 -
Balık tutmak isterken nehre düşüp can verdi

Balık tutmak için nehir kenarına gelen A.M'den (71) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AFAD ekipleri A.M'nin cesedini Karşıyaka Mahallesi civarında Kızılırmak Nehri'nde buldu.

Ekipler, A.M'nin cenazesini ırmağın içinden halat bağlayarak güçlükle kenara çıkarttı.

A.M'nin balık tutarken, ayağının kayması sonucu Kızılırmak'a düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaşlı adamın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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