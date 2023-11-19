Balı sakın bu şekilde tüketmeyin!

İşlenmemiş veya pastörize edilmemiş bal, içerisinde botulinum toksini içerebilecek bakteri bulundurur. Bu toksin, özellikle bebeklerde gıda zehirlenmesine sebep olabilir. Hatta solunum kaslarını felç ederek ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle, bir yaşından küçük bebeklere bal vermekten kaçınılmalıdır.

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