Tadı oldukça sevilen, kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelen bal, sağlığa faydalarıyla bilinir.
Bal, içeriğindeki antioksidanlar, vitaminler ve mineraller nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirebilir, yaraların iyileşmesini hızlandırabilir ve öksürüğü hafifletebilir. Ancak, tüketim miktarına dikkat etmek önemlidir.
Aşırı miktarda bal tüketimi, yüksek miktarda şeker alımına neden olabilir. Şeker tüketiminin artması, tip 2 diyabet riskini artırabilir.
Ayrıca, yüksek miktarda şeker tüketimi, obezite ve kalp-damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Bunların dışında her şeyde olduğu gibi balı yanlış tüketmeniz durumunda kötü sonuçlar doğurabilir.
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Özellikle balı bu şekilde tüketiyorsanız…
Balı sakın bu şekilde tüketmeyin!
İşlenmemiş veya pastörize edilmemiş bal, içerisinde botulinum toksini içerebilecek bakteri bulundurur. Bu toksin, özellikle bebeklerde gıda zehirlenmesine sebep olabilir. Hatta solunum kaslarını felç ederek ölümcül sonuçlar doğurabilir.
Bu nedenle, bir yaşından küçük bebeklere bal vermekten kaçınılmalıdır.