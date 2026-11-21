BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|Sıra No
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|1
|0190373153
|42287009192
|ÖMER AKÇAL
|2026101313T5U0000029
|202404202404
|3073
|0,00
|3073
|40.000,00
|ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAH. BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU CAD. SELENYUM 4 39 BAKIRKÖY İSTANBUL
|2
|2201078597
|41383074684
|YUSUF ÇAKAR
|2026101613T5X0000001
|202404202404
|3073
|0,00
|3073
|40.000,00
|GÜNEŞTEPE MAH. NUREL SK. 19 10 GÜNGÖREN İSTANBUL
|3
|1150055680
|42979358546
|YAVUZ AYDIN
|2026102613T5O0000006
|202405202405
|3073
|0,00
|3073
|40.000,00
|ADNAN KAHVECİ MAH. KAFKAS CAD. EKŞİOĞLU ŞELALE EV. Şelale Evleri 8B 27A 32 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL
|4
|4780511646
|TASF.HAL. İNFOSFER OYUN VE GÖRSELLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2021081813T5S0000004
|202105202105
|0003
|0,00
|3080
|154.411,76
|YEŞİLKÖY SB MAH. İSBİ PLAZA SK. ISBI PLAZA 1 1140 BAKIRKÖY İSTANBUL
|5
|7342145329
|REDSTAR DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023012313T5V0000001
|202101202112
|0010
|0010
|18.142,78
|3080
|54.428,34
|ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAH. ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CAD. ATAKÖY TOWERS A BLOK 20 /1 70 BAKIRKÖY İSTANBUL
|6
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2023081413T5T0000002
|202101202112
|0010
|0010
|257.690,25
|3080
|386.535,38
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|7
|3150803957
|28219059220
|ALİ DURAN
|2023121213T5U0000008
|202101202112
|0010
|0,00
|3080
|46.466,84
|BAŞAKŞEHİR MAH. İSHAKPAŞA SK. BULVAR İSTANBUL E2 BLOK 3F 14 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|8
|3150803957
|28219059220
|ALİ DURAN
|2023121213T5U0000009
|202112202112
|0015
|0,00
|3080
|33.456,12
|BAŞAKŞEHİR MAH. İSHAKPAŞA SK. BULVAR İSTANBUL E2 BLOK 3F 14 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|9
|3150803957
|28219059220
|ALİ DURAN
|2023121413T5U0000012
|202110202112
|0033
|0033
|0,00
|3080
|46.466,84
|BAŞAKŞEHİR MAH. İSHAKPAŞA SK. BULVAR İSTANBUL E2 BLOK 3F 14 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
|10
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000010
|202103202103
|0015
|0015
|33.521,17
|3080
|100.563,51
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|11
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000011
|202104202104
|0015
|0015
|19.558,51
|3080
|58.675,53
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|12
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000012
|202105202105
|0015
|0015
|16.991,65
|3080
|50.974,95
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|13
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000013
|202106202106
|0015
|0015
|111.830,88
|3080
|335.492,64
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|14
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000014
|202107202107
|0015
|0015
|208.807,94
|3080
|626.423,82
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|15
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000015
|202108202108
|0015
|0015
|319.769,38
|3080
|959.308,14
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|16
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000016
|202109202109
|0015
|0015
|223.719,22
|3080
|671.157,66
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|17
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000017
|202110202110
|0015
|0015
|224.368,55
|3080
|673.105,65
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|18
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000018
|202101202112
|0010
|0010
|1.609.121,23
|3080
|4.827.363,69
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|19
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000019
|202101202103
|0033
|0033
|46.557,18
|3080
|139.671,54
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|20
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000020
|202104202106
|0033
|0033
|206.084,78
|3080
|618.254,34
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|21
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000021
|202107202109
|0033
|0033
|1.044.856,30
|3080
|3.134.568,90
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|22
|8240813630
|TASLAMAN MAKİNA ELEKTRONİK METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024051613T5W0000022
|202110202112
|0033
|0033
|311.622,98
|3080
|934.868,94
|KARTALTEPE MAH. İNCİRLİ CAD. DENIZ APT 74 22 BAKIRKÖY İSTANBUL
|23
|7200527113
|PALMİYE TURİZM İNŞAAVE OTOM SAN TİCLTD ŞTİ
|2024080113T5V0000004
|202101202112
|0010
|0010
|11.353,25
|3080
|51.089,63
|A.H.L DIŞ HATLAR GİD İŞ TERMİNAL DANIŞMA YOK BAKIRKÖY İSTANBUL
|24
|7200527113
|PALMİYE TURİZM İNŞAAVE OTOM SAN TİCLTD ŞTİ
|2024080913T5V0000001
|202101202103
|0033
|0033
|8.563,40
|3080
|38.535,30
|A.H.L DIŞ HATLAR GİD İŞ TERMİNAL DANIŞMA YOK BAKIRKÖY İSTANBUL
|25
|2311309841
|ÇARPAN MAKİNA AKSAM VE PARÇALARI DIŞ TİCARET LİMİTED
|2025012013T5Q0000007
|202101202103
|0033
|0033
|14.720,69
|3080
|44.676,98
|ZEYTİNLİK MAH. TÜRKÇÜ SK. ÇAPIN PASAJI 13 29 BAKIRKÖY İSTANBUL
|26
|2311309841
|ÇARPAN MAKİNA AKSAM VE PARÇALARI DIŞ TİCARET LİMİTED
|2025012013T5Q0000008
|202101202101
|0015
|0015
|13.248,62
|3080
|40.260,77
|ZEYTİNLİK MAH. TÜRKÇÜ SK. ÇAPIN PASAJI 13 29 BAKIRKÖY İSTANBUL
|27
|2311309841
|ÇARPAN MAKİNA AKSAM VE PARÇALARI DIŞ TİCARET LİMİTED
|2025012013T5Q0000009
|202101202112
|0010
|0010
|18.400,86
|3080
|82.803,87
|ZEYTİNLİK MAH. TÜRKÇÜ SK. ÇAPIN PASAJI 13 29 BAKIRKÖY İSTANBUL
|28
|6231478376
|MSB REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2025042513T5U0000012
|202110202110
|0015
|0015
|13.333,24
|3080
|41.383,42
|CEVİZLİK MAH. HÜSREVİYE SK. 1 47 BAKIRKÖY İSTANBUL
|29
|6231478376
|MSB REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2025042513T5U0000014
|202112202112
|0015
|0015
|27.838,27
|3080
|84.898,51
|CEVİZLİK MAH. HÜSREVİYE SK. 1 47 BAKIRKÖY İSTANBUL
|30
|6231478376
|MSB REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2025042513T5U0000015
|202107202109
|0033
|0033
|21.141,62
|3080
|64.808,56
|CEVİZLİK MAH. HÜSREVİYE SK. 1 47 BAKIRKÖY İSTANBUL
|31
|6231478376
|MSB REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2025042513T5U0000016
|202110202112
|0033
|0033
|60.750,98
|3080
|183.636,64
|CEVİZLİK MAH. HÜSREVİYE SK. 1 47 BAKIRKÖY İSTANBUL
|32
|6231478376
|MSB REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|2025042513T5U0000017
|202101202112
|0010
|0010
|138.551,46
|3080
|417.038,08
|CEVİZLİK MAH. HÜSREVİYE SK. 1 47 BAKIRKÖY İSTANBUL
|33
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000017
|202101202101
|0015
|0015
|18.976,43
|3080
|56.929,29
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|34
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000018
|202102202102
|0015
|0015
|77.321,66
|3080
|231.964,98
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|35
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000019
|202103202103
|0015
|0015
|1.467.132,73
|3080
|4.401.398,19
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|36
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000020
|202104202104
|0015
|0015
|59.886,70
|3080
|179.660,10
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|37
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000021
|202105202105
|0015
|0015
|65.837,83
|3080
|296.270,24
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|38
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000022
|202106202106
|0015
|0015
|110.827,30
|3080
|498.722,85
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|39
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000023
|202107202107
|0015
|0015
|12.412,93
|3080
|55.858,19
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|40
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000024
|202108202108
|0015
|0015
|796.573,86
|3080
|3.584.582,37
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|41
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000025
|202109202109
|0015
|0015
|43.215,24
|3080
|194.468,58
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|42
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000026
|202101202112
|0010
|0010
|3.683.639,85
|3080
|13.743.764,83
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|43
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000027
|202101202103
|0033
|0033
|2.171.431,70
|3080
|6.514.295,10
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|44
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000028
|202104202106
|0033
|0033
|328.594,21
|3080
|1.478.673,95
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|45
|5241278462
|KARİZMA TEMİZLİK TEKSTİL HIRDAVAT MATBAA MADENCİLİK VE REKLAMCILIK TİCARET LİMİTED Şİ
|2025051313T5T0000029
|202107202109
|0033
|0033
|1.183.613,94
|3080
|5.326.262,73
|ATAKÖY 1. KISIM MAH. EKREM BEY SK. 3 1 BAKIRKÖY İSTANBUL
|46
|6291280064
|NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025061813T5U0000001
|202108202108
|0015
|0015
|250.391,28
|3080
|751.173,84
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL
|47
|6291280064
|NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025061813T5U0000002
|202109202109
|0015
|0015
|295.739,63
|3080
|887.218,89
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL
|48
|6291280064
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|NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|NASHİ E BİLİŞİM BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|757.414,89
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|TURUNCU KONFEKSİYON TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|565.990,88
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|ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. TEKSTİLKENT G2 BLOK 10 AD 1011 ESENLER İSTANBUL
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|İZZET PAŞA MAH. FIRIN ARKASI SK. 9 2 ŞİŞLİ İSTANBUL
|61
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|2900678824
|DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. 21 20- BAKIRKÖY İSTANBUL
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|DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|77
|2900678824
|DEMS İNŞAAT MALZEMELERİ DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|ZYRON İNŞAAT TEMİZLİK PEYZAJ MİMARLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|ZYRON İNŞAAT TEMİZLİK PEYZAJ MİMARLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|ZYRON İNŞAAT TEMİZLİK PEYZAJ MİMARLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. EGS BUSİNESS PARK 12 8 BAKIRKÖY İSTANBUL
|95
|9991161580
|ZYRON İNŞAAT TEMİZLİK PEYZAJ MİMARLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. EGS BUSİNESS PARK 12 8 BAKIRKÖY İSTANBUL
|96
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|AKAR BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|AKAR BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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|20.298.317,88
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL
|98
|0131292652
|AKAR BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026091413T5O0000004
|202112202112
|0015
|0015
|4.871.596,29
|3080
|14.614.788,87
|CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU 12 26 BAKIRKÖY İSTANBUL
|99
|6301169242
|NDM MEDİKAL BOYA İNŞAAT METAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092313T5U0000007
|202109202109
|0015
|0015
|20.842,01
|3080
|62.526,03
|ZEYTİNLİK MAH. HALKÇI SK. MODA PASAJI 25 8 BAKIRKÖY İSTANBUL
|100
|6301169242
|NDM MEDİKAL BOYA İNŞAAT METAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092313T5U0000008
|202110202110
|0015
|0015
|64.126,32
|3080
|192.378,96
|ZEYTİNLİK MAH. HALKÇI SK. MODA PASAJI 25 8 BAKIRKÖY İSTANBUL
|101
|6301169242
|NDM MEDİKAL BOYA İNŞAAT METAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092313T5U0000009
|202101202112
|0010
|0010
|118.011,58
|3080
|354.034,74
|ZEYTİNLİK MAH. HALKÇI SK. MODA PASAJI 25 8 BAKIRKÖY İSTANBUL
|102
|6301169242
|NDM MEDİKAL BOYA İNŞAAT METAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092313T5U0000010
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|0033
|0033
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|3080
|86.841,72
|ZEYTİNLİK MAH. HALKÇI SK. MODA PASAJI 25 8 BAKIRKÖY İSTANBUL
|103
|6301169242
|NDM MEDİKAL BOYA İNŞAAT METAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026092313T5U0000011
|202110202112
|0033
|0033
|89.064,34
|3080
|267.193,02
|ZEYTİNLİK MAH. HALKÇI SK. MODA PASAJI 25 8 BAKIRKÖY İSTANBUL
|104
|2931012933
|DEV HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026100613T5Q0000021
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|0015
|0015
|29.259,76
|3080
|87.779,28
|ORTA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. BAYRAMPAŞA TİCARET MERKEZİ TRİKOCULAR ÇARŞISI 1 124 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|105
|4250219997
|36313288330
|MURAT GÜMÜŞSUYU
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|202101202112
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|0,00
|3080
|147.945,91
|GAYRETTEPE MAH. YILDIZ POSTA CAD. AKIN SITESI 6 20 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|106
|4250219997
|36313288330
|MURAT GÜMÜŞSUYU
|2026100613T5R0000014
|202104202106
|3080
|0,00
|3080
|30.765,24
|GAYRETTEPE MAH. YILDIZ POSTA CAD. AKIN SITESI 6 20 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|107
|4250219997
|36313288330
|MURAT GÜMÜŞSUYU
|2026100613T5R0000015
|202107202109
|3080
|0,00
|3080
|30.379,20
|GAYRETTEPE MAH. YILDIZ POSTA CAD. AKIN SITESI 6 20 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|108
|3550116355
|25363327090
|KIYMET ARSLAN
|2026101713T5R0000004
|202101202112
|0012
|0012
|36.451,61
|3080
|36.451,61
|ATAKÖY 2-5-6. KISIM MAH. 19 MAYIS CAD. ATAKÖY 5.KISIM A 10 7 24 BAKIRKÖY İSTANBUL
|109
|8810058837
|25501890998
|GUFRAN ELİF GÜLGE
|2026102313T5W0000003
|202101202112
|0012
|0012
|86.715,00
|3080
|86.715,00
|VAN DER BOECHORSTSTRAAT 72 1081 BV AMSTERDAM / HOLLANDA KRALLIĞI (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|110
|5430511830
|53014065374
|NURTEN KELTEN
|2026110213T5T0000009
|202101202112
|0012
|0012
|274.764,40
|3080
|274.764,40
|ATAKÖY 2-5-6. KISIM MAH. ALİ RIZA EFENDİ CAD. ATAKÖY 2.KISIM 13 10 /1 16 BAKIRKÖY İSTANBUL
|111
|7690914370
|99692816044
|KRUNOSLAV SIMON
|2026110213T5V0000031
|202101202112
|0012
|0012
|2.367.794,12
|3080
|2.367.794,12
|YEŞİLYURT MAH. BAŞAK SK. ARAS APT 28 6 BAKIRKÖY İSTANBUL
|112
|4990014102
|19706228724
|KÖKSAL KAPLAN
|2026110313T5S0000002
|202101202112
|0012
|0012
|78.016,63
|3080
|78.016,63
|ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAH. KARANFİL SK. ATAKÖY 9. KISIM B/1 1 N 13 BAKIRKÖY İSTANBUL
|113
|4360057591
|30697717516
|İLKAY YILMAZ
|2026110313T5S0000004
|202101202112
|0012
|0012
|48.533,50
|3080
|48.533,50
|ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAH. UĞUR MUMCU BLV. A20 BLOK 11 E 127 BAKIRKÖY İSTANBUL
|114
|2931012933
|DEV HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026110413T5Q0000026
|202104202106
|0033
|0033
|11.749,42
|3080
|35.248,26
|ORTA MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. BAYRAMPAŞA TİCARET MERKEZİ TRİKOCULAR ÇARŞISI 1 124 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|115
|0740881298
|99290900008
|MARCOS ANTONIO ARGENTINO
|2026110613T5O0000022
|202101202112
|0012
|0012
|221.027,31
|3080
|221.027,31
|YEŞİLKÖY MAH. HAVAN SK. C 6 /2 6 BAKIRKÖY İSTANBUL
|116
|0970260211
|18769833364
|HATİP ATAR
|2026111113T5O0000021
|202101202112
|3080
|0,00
|3080
|190.789,29
|YENİ MAHALLE MAH. GALERİ CAD. 40 5 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|117
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|18769833364
|HATİP ATAR
|2026111113T5O0000025
|202112202112
|3080
|0,00
|3080
|115.952,70
|YENİ MAHALLE MAH. GALERİ CAD. 40 5 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|118
|0970260211
|18769833364
|HATİP ATAR
|2026111113T5O0000027
|202110202112
|3080
|0,00
|3080
|165.912,91
|YENİ MAHALLE MAH. GALERİ CAD. 40 5 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|119
|0970260211
|18769833364
|HATİP ATAR
|2026111113T5O0000031
|202107202109
|3080
|0,00
|3080
|310.401,12
|YENİ MAHALLE MAH. GALERİ CAD. 40 5 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL
|120
|5480112860
|12062692222
|ERDİNÇ KESLER
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|202101202112
|3080
|0,00
|3080
|190.789,29
|ÇATALHÜYÜK MAH. KARAMAN CAD. 677 2 KARATAY KONYA
|121
|5480112860
|12062692222
|ERDİNÇ KESLER
|2026111113T5T0000014
|202112202112
|3080
|0,00
|3080
|115.952,70
|ÇATALHÜYÜK MAH. KARAMAN CAD. 677 2 KARATAY KONYA
|122
|5480112860
|12062692222
|ERDİNÇ KESLER
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|202110202112
|3080
|0,00
|3080
|165.912,91
|ÇATALHÜYÜK MAH. KARAMAN CAD. 677 2 KARATAY KONYA
|123
|7800151044
|19870375224
|UTKU SÖYLER
|2026111113T5V0000032
|202101202112
|3080
|0,00
|3080
|190.789,29
|ÖZGÜRLÜK MAH. 2656 SK. MERT APT. MERT APT 5 6 KEPEZ ANTALYA
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|19870375224
|UTKU SÖYLER
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|202112202112
|3080
|0,00
|3080
|115.952,70
|ÖZGÜRLÜK MAH. 2656 SK. MERT APT. MERT APT 5 6 KEPEZ ANTALYA
|125
|7800151044
|19870375224
|UTKU SÖYLER
|2026111113T5V0000040
|202110202112
|3080
|0,00
|3080
|165.912,91
|ÖZGÜRLÜK MAH. 2656 SK. MERT APT. MERT APT 5 6 KEPEZ ANTALYA
|Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02599253