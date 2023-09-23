BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/493 Esas

Davacı AYŞE GÜR tarafından davalılar EYÜP ÇAKIR, İBRAHİM KESİK v.d aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle;



Davalılardan EYÜP ÇAKIR'ın bildirilen adreslerine dava dilekçesi tebliği edilemediği yapılan adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığı, yeni duruş gününün ilanen tebliğ edildiği anlaşıldığından bilirkişi raporunun da ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup , bilirkişi raporunda dava konusu yapılan İstanbul, Esenler, Atışalanı Mh., 626 ada, 4 Parsel sayılı taşınmazın;18/128 hissesinin Hüseyin DELİBAŞ'a, 9/64 hissesinin İbrahim KESİK'e, 207/512 hissesinin Nilay Gül TEMEL'e, 23/128 hissesinin Hanım TEMEL'e, 69/512 hissesinin Ömer IŞIK'a, 18/128 hissesinn Hüseyin DELİBAŞ'a satıldığı ,18/128 hissesinin tamamının Gökhan Delibaş'a sattığı , 18/128 hissesinin Ayşe GÜR'e sattığı,dava tarihi itibarı ile davaya konu 9/64 hissenin değerinin : 212.000 TL olarak hesaplandığı , Ayşe Gür’den Rasim Uzun’a devir tarihi itibariyle ile davaya konu 9/64 hissenin değeri : 67.500 TL olarak hesaplandığı, Liyadin Akıncı’dan İbrahim KESİK'e devir tarihi itibariyle davaya konu 9/64 hissenin değerinin : 86.500 TL olarak hesaplanmış olup , davalı EYÜP ÇAKIR' ın bilirkişi rapora itirazını ise işbu ilanın yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde Mahkememize bildirmeniz , aksi takdirde HMK.281. Md. gereğince itiraz etme hakkında vazgeçmiş sayılacağınız , ayrıca 09/11/2023 gün ve saat 10:35 'de Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, aksi takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tarafınıza ilanen tebliğ olunur.18/09/2023

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Basın No: ILN01895866