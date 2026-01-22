BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İİK'NİN 217. MADDESİ GEREĞİNCE

TEREKENİN TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

DOSYA NO : 2025/81 Tereke

MURİS : Nebahat Kasap (T.C:14969876910)

28.02.2024 tarihinde vefat eden ve mirasının en yakın mirasçıları tarafından hükmen reddedildiği Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/308 Esas, 2025/380 Karar, 18.07.2025 tarih/sayılı ilamı ile tespit edilen Tokat İli, Pazar/Tokat İlçesi, Merkez Köyü/Mahallesi, 1 Cilt, 31 Hane Numara sırasında nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Sebahat'den olma, 19.12.1951 Pazar doğumlu, 14969876910 T.C. Kimlik numaralı muris Nebahat Kasap terekesinin TMK’nın 612. ve İİK’nın 218. maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesi kapsamında, terekeye ait herhangi bir mal varlığı tespit edilemediğinden Mahkememizce muris Nebahat Kasap terekesinin tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.

Muristen alacaklı olanların otuz gün içinde Mahkememiz dosyasına yazılı olarak müracaat ederek iflasa ilişkin işlemlerin uygulanmasına devam edilmesi istenilerek 10.000,00 TL tasfiye masrafı peşinen Mahkememiz dosyasına yatırılmadığı takdirde iflasın kapatılacağı TMK’nın 612 ve İİK’nın 217. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

