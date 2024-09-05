BAKIRKÖY 32. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/345

08/07/2024

Bakırköy Adliyesi 32. İş Mahkemesi'nin 2023/345 Esas sayılı dosyanın Davacısı Afrika Havayolları Anonim Şirketi Libya İstanbul Merkez Şubesi olan davalısı 99479956468 kimlik numaralı Ahmed Khaled M Elkadıkı olan mahkememizde görülen ve Büyükçekmece 9. İcra Müdürlüğü'nün 2022/2677 Esas sayılı İcra dosyasının teminat alınmaksızın icranın geri bırakılmasına ve 11/10/2021 tarih 2021/251870 dosya numaralı arabulucu Av. Mesut Kavak tarafından düzenlenen başvurucusu Lutfı Saıd Ali Alfuturi olan davacı şirketin karşı taraf olarak yer aldığı arabuluculuk anlaşma belgesinin iptaline ilişkin açılan ve davacının; davalı ile başvurucu arasında arasında menfaat ve iş birliği olduğu ayrıca arabuluculuk anlaşmasında davacı şirketin vekilliğini yapan Av. İbrahim Ayyıldız'a verilen vekalet süresinin ve yetkisinin dolduğuna dair açılan dava bakımından varsa cevap ve delillerinizi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunulması, ayrıca 02/12/2024 tarihinde saat 10:50'de ön inceleme duruşmasının yapılacağı duruşmaya katılınmadığı takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve tahkikat aşamasına geçilerek karar verilebileceğinin ihtarına.

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Basın No: ILN02084677