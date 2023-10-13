BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2020/709 Esas

KARAR NO : 2023/543

Davacı NURİYE KİBAR aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :



Yukarıda açıklanan nedenlerle



1-Davanın KABULÜ ile; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Kuleli Mevkii, 3231 parsel, 3 nolu bağımsız bölümün davalı Kemal DAĞTEKİN adına olan TAPUSUNUN İPTALİ İLE davacı Nuriye KİBAR adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,



2-Davacı tarafından adli yardım talepli olarak davanın açıldığı, adli yardım talebinin kabul edildiği ve davanın karara çıktığı anlaşılmakla alınması gerekli 539,7 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,



3-Davacı tarafından sarf edilen ve dosyaya yansıyan 50,8 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine,



4-Davacı tarafından adli yardım talepli olarak davanın açıldığı, adli yardım talebinin kabul edildiği ve davanın karara çıktığı anlaşılmakla devlet ödeneğinden karşılandığı anlaşılan 6.202 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,



5-Davacı tarafından safahatta yatırılan gider avansından gerekli harcamalar düşüldükten sonra kalan kısmın hükmün kesinleşmesini müteakip istek halinde sahibi davacıya iadesine,



6-Yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca taktir olunan 9.200 TL vekalet ücretinin müteselsilen davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,



Karar verildiği, işbu ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği davalıya ilanen tebliğ olunur. 11.01.2023

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Basın No: ILN01908635