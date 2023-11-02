BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/499

Davacı, SİBEL KARABEY İYİBEKLER ile Davalı, MAHSUN İYİBEKLER arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) davasında verilen karar uyarınca;



GAZİANTEP ili, ŞAHİNBEY ilçesi, ARAP mah/köy, 5 Cilt, 55 Aile sıra no, 117 sırada nüfusa kayıtlı, CENGİZ ve NİL oğlu/kızı, 07/11/1998 dogumlu,33424518134 TC kimlik numaralı MAHSUN İYİBEKLER'in herhangi bir adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği taktirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususları davalıya ilanen tebliğ olunur.



İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 26/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01921986