BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/1149 Esas

10/09/2024

DAVALI: ERSİN TEKSTİL GIDA İNŞAAT OTOMOTİV TEMİZLİK İŞLERİ TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (V.N:3690061456)

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve diğer tespit edilen adreslere davetiye çıkarılmış, ilgili adreslerden yapılan tebligatlar sonuçsuz kalmış, adresinizin meçhul olması sebebiyle tebligat yapılamadığın tebligat işlemlerinin ilanen yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Davacı CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi vekili Av. Serdar Pınarbaşı tarafından 10/09/2024 tarihinde UYAP sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak ibraz edilen istinaf başvuru dilekçesinin sonuç kısmında özetle; "Bakırköy 2 . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/1149 Esas ve 2024/640 Karar sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasına" ilişkin istinaf isteminde bulunduğuna dair,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 31.maddesine göre ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davacının istinafına karşı cevap verilebileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02088715