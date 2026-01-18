BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/80 D.İş

KARAR NO : 2025/76

Mağdur Vusala Şahin tarafından zorlama hapsi talep edilen/aleyhine tedbir talep edilen Şıh İsmail Şahin aleyhine mahkememizde açılan 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : açıklanan nedenlerle;

1-Karşı taraf ŞIH İSMAİL ŞAHİN'in 6284 sayılı kanunun 13/1 maddesi uyarınca 3 gün süre ile zorlama hapsine tabi tutulmasına,

2-Eylemin her tekrarında zorlama hapsi cezasının 15 günden 30 güne kadar olacağına şiddet uygulayana ihtarına,

3-Kararın taraflara tebliğine,

Dair kararın tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye verilecek dilekçe ile itiraz edilebileceğine tarafların yokluğunda karar verildiği,

Mahkememizce verilen kararın adresi tespit edilemeyen zorlama hapsi talep edilen/aleyhine tedbir talep edilen Şıh İsmail Şahin'e ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla iş bu karar zorlama hapsi talep edilen/aleyhine tedbir talep edilen Şıh İsmail Şahin'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2026

