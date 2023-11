BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/396

KARAR NO : 2023/249



Davacı MARGARYTA MOISEYENKO aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :Yukarıda açıklandığı üzere;



Açılan davanın kabulüne,



1-İstanbul 16. Aile Mahkemesinin 2013/398 Esas - 2017/108 Karar sayılı ilamı ile müşterek çocuk 50875045880 T.C. Nolu 09.11.2010 Lev Efe İşçi'nin babada olan olan velayetinin kaldırılarak davacı anne Ukrayna uyruklu MARGARYTA MOISEYENKO'ya verilmesine,



2-Müşterek çocuk ile davalı baba arasında her ayın birinci ve üçüncü Cumartesi günü saat 10.00 ile Pazar günü saat 16.00;dini bayramların ikinci günü saat 10.00 ile üçüncü günü saat 14.00 ve her yılın 1 Temmuz günü saat 10.00 ile 31 Temmuz günü saat 14.00, sömestr tatillerinde ilk hafta cumartesi günü saat 10:00 ile takip eden pazar günü saat 14:00arasında baba yanında kalmak suretiyle kişisel ilişki kurulmasına,



3-Çocuk mallarının korunmasına yönelik İstanbul Anadolu Aile Mahkemesine ihbarda bulunulmasına,



4-Alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin yatırılan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 99,20 TL nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,



5-Davacı tarafından yapılan toplam 1716,50 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



6-Davacı yan kendisini vekil ile temsil ettiğinden A.A.Ü.T. uyarınca 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı yana ödenmesine,



7-Bakiye gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,



Yasa yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edilebileceği incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı) davacı ve vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda karar verildiği,



Mahkememizce verilen kararın adresi tespit edilemeyen davalı MURAT İŞÇİ'ye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla iş bu karar davalı MURAT İŞÇİ'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.18/10/2023

