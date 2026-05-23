BAKIRKÖY 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/557

KARAR NO : 2025/623

Davacı IMAN ABİD tarafından davalı AHMED BASSUT aleyhine açılan Yabancı İlamın Tanınması davasında mahkememizce verilen 16/10/2025 tarih 2023/557-2025/623 E-K sayılı Gerekçeli Kararın dosyamızdaki işlemler sonucunda ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 16/10/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile kurulan hüküm

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan gerekçeye göre;

1-Davanın KABULÜNE;

2-Hatıce ve Abdulrezzak kızı, Halep 15/03/1983 doğumlu, 99050129960 yabancı kimlik numaralı davacı IMAN ABİD ile Hanedi Dibe ve Muhammed Cemal oğlu, Halep 05/08/1984 doğumlu, 99420111434 yabancı kimlik numaralı davalı AHMED BASSUT'un boşanmalarına ilişkin olarak Suriye Arap Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Şeriat Mahkemesi tarafından verilen ve 03/02/2022 olay tarihli, 01/12/2019 boşanma tarihli, 119 olay numaralı, 107/97 belge numaralı yabancı mahkeme kararının BOŞANMA HÜKMÜ YÖNÜNDEN TANINMASINA,

3-5817 S.Y. 56. maddesi gereğince mahkememizin tanıma kararının yabancı mahkeme kararının altına YAZILMASINA, mahkeme hakimi tarafından MÜHÜRLENİP İMZALANMASINA

4-5817 S.Y. 59. maddesi gereğince Yabancı mahkeme kararının kesin hüküm veya kesin delil etkisinin yabancı mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren hüküm ifade edeceğinin BİLİNMESİNE

5-Alınması gerekli 615,40 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 534,70 TL harcın DAVALIDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

6-Davacı tarafından yapılan BH 80,70 TL ve posta-tebligat masrafı 745,00 TL olmak üzere toplam 825,70 TL yargılama giderinin DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

7-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükteki tarife uyarınca tayin ve takdir olunan 30.000,00 TL avukatlık ücretinin DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

8-Mahkememiz kararı kesinleştiği ve taraflarca İBAN numarası bildirildiği takdirde HMK 333 maddesi gereğince taraflarca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının 06/08/2015 tarihli Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliği'nin 207. maddesi gereğince YATIRAN TARAFA İADESİNE,

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 216/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğe çıkarılmasının talep edilmesi zorunlu olup 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 349/1 maddesi uyarınca gerekçeli kararın taraflarca tebliğ alınmadan verilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvuru hakkından feragat edilemeyeceğine ve yine 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 341/1-a maddesi uyarınca gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvuru yapılabileceğine dair; davacı vekili Av. REYHAN BOZKURT'un yüzüne karşı, davacı ve davalı asillerin yokluklarında verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Kararın adresi meçhul olan davalı AHMET BASSUT 'a ilandan itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İSTİNAF edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği karar tebliğini ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur 16/10/2025

Basın No: ILN02475409