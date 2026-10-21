Bakan Yaşar Güler, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Katar Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Güler’in görüşmesi, iki ülke arasındaki savunma temaslarını gündeme taşıdı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in Katar Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandığı belirtildi.
Törenin ardından Güler ve Al Sani'nin görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.