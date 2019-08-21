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Bakan Soylu'dan LGBT sorusuna net cevap: Kabul etmemiz mümkün değil!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında LGBT'li eşcinsel sapkınlarla ilgili sorulan soruya "Bizim dinimize, inancımıza, örf ve adetlerimize göre kabul etmemiz mümkün değil. Bunun meşru hale getirilmesi mümkün değil." şeklinde cevap verdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30

Habertürk canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, LGBT'li sapkınlarla ilgili sorulan soruya net cevap verdi.

"Ben bunu doğru bulmuyorum"

Soylu şunları söyledi;

"Avrupa bunu kendi içerisinde siyasi bir cereyan olarak görüyor. Türkiye'ye aktarmaya çalışıyor. Özellikle HDP dahil birtakım siyasi partiler tarafından ciddi bir şekilde Türkiye'de meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bizim dinimize, inancımıza, örf ve adetlerimize göre kabul etmemiz mümkün değil. Bunun meşru hale getirilmesi mümkün değil. İstiklal Caddesi'ndeki sloganlar yakışıyor mu bize? Bu doğru yaklaşım değil. Ben bunu doğru bulmuyorum. Çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, yaşadığım çevreme bunun yaşam meşruiyeti, siyasal meşruiyet olarak doğru bulmuyorum."

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30
  1. Süleyman Soylu
  2. LGBTİ
  3. eşcinsel

YORUM YAZ

  • İdo1 İdo1 15 dk önce
    Adamsın soylu okadar
  • SamReyizSamReyiz16 dk önce
    Bazı hastalıklı veya para ile satın alınmış sözde araştırmacı bilim insanlarının veya toplulukların yaptığı açıklamalarla eşcinselliği meşru hale getirilmek istenmesi. Çıkıp sokakta eylem yapan koca koca kadınların elindeki saçma sapan pankartlarla gezmesi hiç bir şeyi değiştirmeyecektir. Doğuştan gelen hormonal bozukluk veya yetişme tarzı sebebiyle psikolojik bozukluklar tedavi edilmeli kimse bu sapkınlıklar peşinde koşmamalı. Nasıl bir zihniyet evladının gay veya trans veyahut lezbiyen vs. Olmasını kabul edebilir bunu normal görebilir. Bu bir hastalıktır ve tedavi edilmelidir psikolojik veya hormonal. Sayın bakanımızı takdir ediyorum böyle şeyler bizim ne dinimizde yer bulur nede örf ve adetlerimizde. Porno izlemekten zihinleri bulanmış ne yaptıklarından haberleri olmayan bu kafa yapısına dur demeli. Hayvanlar bile ne yaptığını bilmektedir. Çoğu teknoloji ve gelişimler hayvanların gerek hareket veya gerek yapısal yaratılışından örnek alınırken insanoğlu bunu nasıl görmezden gelirde hem cinsi ile olan ilişkiyi normal kabul edebilir.
  • SoruyorumSoruyorum16 dk önce
    Müslüman olarak dinimizde yeri olmayan gelecek nesillerimize bozmaya sebep olacak Lut kavmine benzetecek bir topluluğa iyi bir şekilde bakamayız Bunu herkes böyle bilsin Eğer hastalıksa lütfen iyileşsin ler görüntüleri bile komik görünüyor bakan Soylu'yu destekliyorum kendimize istemediğimiz bir şeyi karşımızdakine Dayatamayız dayatmamalıyız

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