Bakan Soylu'dan LGBT sorusuna net cevap: Kabul etmemiz mümkün değil!

Habertürk canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, LGBT'li sapkınlarla ilgili sorulan soruya net cevap verdi.

"Ben bunu doğru bulmuyorum"

Soylu şunları söyledi;

"Avrupa bunu kendi içerisinde siyasi bir cereyan olarak görüyor. Türkiye'ye aktarmaya çalışıyor. Özellikle HDP dahil birtakım siyasi partiler tarafından ciddi bir şekilde Türkiye'de meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bizim dinimize, inancımıza, örf ve adetlerimize göre kabul etmemiz mümkün değil. Bunun meşru hale getirilmesi mümkün değil. İstiklal Caddesi'ndeki sloganlar yakışıyor mu bize? Bu doğru yaklaşım değil. Ben bunu doğru bulmuyorum. Çocuklarıma, aileme, arkadaşlarıma, yaşadığım çevreme bunun yaşam meşruiyeti, siyasal meşruiyet olarak doğru bulmuyorum."