Bakan Soylu: "Bizim gücümüzü eksiltmeyin ve Kandil’in önünde boynumuzu eğdirmeyin’’

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim gücümüzü eksiltmeyin ve Kandil’in önünde boynumuzu eğdirmeyin’’ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı’nda düzenlenen kahvaltıda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Soylu, “Buradaki mücadeleyi, kahramanlığı, şehit olan arkadaşlarımızın cesaretini anlatmaya kelimelerimiz yetersiz kalır. Onları unutmamız mümkün değildir. O evlatlarımızdan hareketle Gölbaşımızı, bu güzel ilçeyi daha anlamlı seviyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşımızın oyu çok kıymetlidir” diyen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim memleketimiz, medeniyetimiz, tarihimiz, bu coğrafyadaki sorumluluğumuz çok önemlidir. O yüzden karşımızdakine idarecilik bilir misin, belediye yönetebilir misin, ülkeyi geleceğe taşıyacak mısın, siyaset ahlakın nasıldır bunları sorup öğrenmek durumundayız. Duruşlarıyla bize mesaj veren, memleket o kadar ucuz değil diyen gazilerimiz var. Burada sadece kendimiz miyiz? Memleket kıymetlidir. Bu koltuklarda yanı başınızda şehitlerimiz var. Biz niçin adım atıyoruz? Biz büyük bir aileyiz. 15 Temmuz’da, dağda teröristlerle mücadele ederken, Çanakkale’de, Balkanlar’da, Kore’de sadece ülkemizin insanları rahat etsin diye tanımadığı, gelecekte tanımayacağı ama bu topraklara özgürlük olsun diye, ay yıldızlı bayrağının namusuna bir şey gelmesin, çocuklar namusu, ahlakı, hakkaniyeti, büyüğü, küçüğü, dini inancı duysunlar diye şehitlerimiz bizim ailemizin bir parçası olarak kendilerini feda ettiler. O yüzden biz büyük bir aileyiz. Memleketin bir tarafında tanımadıkları çocuklar için kendilerini feda ettiler. O yüzden biz büyük bir aileyiz. Biz birilerinin bildiği gibi değiliz. Hep aklımızı almaya çalıştılar. Bunun nirvanası 15 Temmuz’dur. Bu toprakların üstündekiler kadar bu toprakların altındakiler de işin içerisindedir. O yüzden sorumluluklarımızı ona göre ayarlamaya çalışıyoruz.’’

"Onların hikayesi değişmese de milletimizin kararı hep doğrudan yana’’

Türkiye’nin sadece bu topraklarda değil, tüm dünyadaki mazlumların sesi olduğunun altını çizen Soylu, "Dünyanın her tarafında sesini çıkarmayan, ben Müslümanım bile diyemeyen, Filistin’den Somali’ye kadar, Doğu Türkistan’dan Orta Asya’ya kadar milyonlarca insan güçlü Türkiye’den kuvvet bulup özgür, hür ve bağımsız yaşayalım diye gözlerini buraya dikmişler. Bu coğrafyadaki hiçbir karar sadece onları ilgilendirmiyor. Bize sen Afrin’e giremezsin, PYD’ye, PKK’ya dokunamazsın diyenleri de, sizi güçlendirmek istemiyoruz diyenleri de ilgilendiriyor. 1960 darbesinde bu ülkenin başbakanını astılar. Demek istediler ki siz bir köylünün kızını mühendis yapmak için köylerle şehirleri birleştirip Türkiye’yi büyütmeye çalışırsanız, ülkenizin sanayisini gelişebilmek için dediğimizin dışına çıkarsanız, bunun hesabını sorarız dediler. Bize dediler ki sizi rahat bırakmayacağız. 600 yıl bu dünyaya hükmettiniz, yeniden sizi bu hale getirmeyeceğiz. Memleketimizin her zeminini parça pinçik etmeye çalıştılar. 1980’de darbe yaptılar. 28 Şubat’a getirdiler. Size yeni bir bin yıl getiriyoruz dediler. Size bizim yazdığımız kurallarla yeni bir bin yıl getiriyoruz dediler. Türkiye’yi karıştırıp, hareket edemez duruma getirmeye çalıştırıyorlardı. 17-25 Aralık darbesinde bu ülkenin yöneticilerini hain göstermek istediler. Hikaye hiç değişmiyor. Onların hikayesi değişmese de milletimizin kararı hep doğrudan yana’’ şeklinde konuştu.

"Biz sadece Ramazan başkanımızı Gölbaşın’a belediye başkanı yapmak için bir adım atıyor değiliz’’ diyen Soylu, "Yerel yönetim önemlidir. O görevi alacak kişinin sağlam ahlaklı, bunun bir memleket meselesi olduğunu bilen bir kişi olması gerekiyor. 1969’dan itibaren hiçbir zaman 4,5 yıllık seçim olmayan bir dönem olmadı’’ açıklamasını yaptı.

"Hadi yürüsünler de görelim, oranın huzurunu bozdurmayız’’

HDP milletvekillerinin yürüyüşüne değinen Soylu, "Apo için yürümeye başlayacaklar İstanbul’dan, Şanlıurfa’dan, Siirt’ten, Batman’dan, Mardin’den onlar yürüyecekler güya milletvekilleri, biz de sessiz kalacağız. Yürütmeyiz dedik, betona da oturttuk. Bugün Diyarbakırdalar. Hesapları şu; bütün illerden 10 gün içinde toplanıp Diyarbakır’a gelip yürüyecekler. Hadi yürüsünler de görelim. Oranın huzurunu bozdurmayız. Antalya’ya 6 milyon turist gelmişti. 12 milyon turist geliyor şimdi. Bu yıl 15 milyon olacak. İhracatımızı neredeyse 5 kat arttırdılarsa bunlar bizim için yeterli değil. Türkiye örnek bir ülkedir. Onlarca ülkeye eğitim veren bir anlayışa sahibiz. Herkesin bizi örnek aldığı, elde ettiğimiz teknolojiyi, gelişmişliği örnek aldığı bir tabloyu oluşturuyoruz hep birlikte. Bütün mücadelemiz Türkiye’yi bu saldırıların altında ezdirmemektir’’ diye konuştu.

Türkiye’ye yapılan saldırıların birinin de gençlere uyuşturucuyla yapılan saldırılar olduğuna değinen Soylu, geçmiş yıllara göre yapılan operasyonlarla uyuşturucu sayısında çok büyük oranda azalma meydana geldiğini kaydetti. 300’ün üzerinde şebeke liderlerinin yakalandığını belirten Soylu, çok başarılı işler yapıldığına dikkat çekti. Uyuşturucunun yanında yapılan yoğun çalışmalar sayesinde hırsızlık sayılarında büyük azalma kaydedildiğini açıklayan Soylu, rakamların daha da azalması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

"Bizim gücümüzü eksiltmeyin ve Kandil’in önünde boynumuzu eğdirmeyin’’

"Şehirlerimizi dünyanın en güzel şehirleri haline getireceğiz’’ diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim gücümüzü eksiltmeyin ve Kandil’in önünde boynumuzu eğdirmeyin. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi mi ittifak? Bunlar ittifak değil. Bunlar Türkiye’ye karşı kurulan büyük ittifakın piyonlarıdır. 31 Mart’ta bunlara medeniyet tokadı vurmamız lazım.’’

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin iyi bir belediye başkanlığı, bakanlık ve Cumhurbaşkanına iyi bir yoldaşlığının yanı sıra, terörle de yakından ilgilendiğini ve bunu bitirmek için cesurca çalışmalar yaptığına değinen Soylu, Özhaseki’nin Ankara’ya altın bir beş yıl yaşatacağını kaydetti.

Programa AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek de katıldı.