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Gündem Bakan Koca rakamları verdi, ‘Algı tabipleri’ yine operasyona başladı!
Gündem

Bakan Koca rakamları verdi, ‘Algı tabipleri’ yine operasyona başladı!

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı koronavirüs vaka sayıları ile ilgili CHP Genel Merkezi’nde skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:47:00 -

Doktorluk yerine siyasi parti gibi çalışan Türk Tabipleri Birliği (TTB) provokatif girişimlerine devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından günlük vaka sayısını duyurmuştu. 25 Kasım tarihinde açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 814’ü semptomatik, 21 bin 717’si asemptomatik olmak üzere toplam 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, belirti göstermeyen hastaların da günlük koronavirüs tablosuna dahil edildiğini ifade etti.

CHP-TTB provokasyonu devam ediyor

Koca’nın açıklamasını manipüle etmeye kalkışan Türk Tabipleri Birliği CHP Genel Merkezi’nde soluğu aldı.

Çıkışta kameralara açıklamada bulunan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, "Dün filyasyon ekipleri için sadece Ankara’da 14 bin civarı pozitif oranı vardı. Türkiye geneli içinde açıklanan 28 bin sayısı şüpheli" dedi.

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Yorumlar

ben

önemli değil şüpheli bulmaları, ben onların doktorluğundan şüphe ediyorum. Nabeeeer..
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OSMAN SEFER

TABİPLER BİRLİĞİ doğru rakamı kendisi açıklasın. O şüpheli bu şüpheli. şüphesiz olan ne? sadece muhalefet.
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