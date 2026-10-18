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Yerel Bakan Çiftçi'den Nuri Pakdil mesajı
Yerel

Bakan Çiftçi'den Nuri Pakdil mesajı

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Bakan Çiftçi'den Nuri Pakdil mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 Güzel Adam'ın "Kudüs kalpli şairi" Nuri Pakdil'in vefatının 7'nci seneyi devriyesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum." diyerek Kudüs sevdasını nesillerin gönlüne nakşeden Pakdil'in, kalemini hakikatin, adaletin ve insanlık onurunun hizmetine adadığını belirtti.

Pakdil'i vefatının 7. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ettiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"İnancıyla, fikirleriyle ve eserleriyle bıraktığı kıymetli miras, gelecek nesillere ışık tutmaya devam edecektir. Onun bir ömür savunduğu Kudüs davası, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıktığımız mukaddes bir davadır. İnanıyoruz ki Kudüs, bir gün özgürlüğüne kavuşacak, Filistin topraklarında barış ve adalet hakim olacaktır. Cenabıhak mekanını cennet, makamını ali eylesin."

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