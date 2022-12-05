Bakan Adil Karaismailoğlu: Denizcilik sektörüne 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar daha yatırım yapacağız

Fatih Sepetçiler Kasrı'nda ‘Bir Milyonuncu Amatör Denizci Belge Teslim ve Protokol İmza Töreni’ gerçekleşti. Saat 10.30’da başlayan törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Bayhan, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Törende Emine Şule Türkoğlu’na ‘Bir Milyonuncu Amatör Denizci Belgesi’ teslim edildi.

"37 OLAN TERSANE SAYISI 84’E, 149 OLAN LİMAN SAYISI 217’YE ÇIKTI"

Bakan Karaismailoğlu, "Son 50 yılda, yük hacminin 20 kattan daha fazla büyüdüğü denizcilik, en stratejik sektör konumundadır. Ülkemizde 2021 yılında hacim olarak ithalat amaçlı yüklerin yaklaşık yüzde 93'ü ihracat amaçlı yüklerin de yaklaşık yüzde 81’i denizyolu ile taşınmıştır. Bugün, 31,3 milyon detveyt tonluk kapasitemizle, küresel deniz ticaret filosu olmasıyla dünya sıralamasında bir basamak daha çıkmayı ve 14. sıraya yükselmeyi öngörüyoruz. Ayrıca, Türk Bayraklı gemi tonajımızın da uzun zaman sonra, bu yıl artacağını görüyoruz. 2002 yılında yalnızca 37 olan tersane sayımızı 84’e, 149 olan liman sayımızı ise 217’ye çıkardık. Dünya genelinde konteyner elleçlemelerinde yüzde 1,2’lik düşüş, toplam yük elleçlemesinde yüzde 3,8’lik azalma kaydedildi. Ancak, ülkemiz limanlarında elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre yüzde 8,3 arttı ve geçen yıl 12,6 milyon TEU olarak gerçekleşti.

Elleçlenen toplam yük miktarımızı ise bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artırdık, 526 milyon tona yükselttik. Büyümemizi bu yılda sürdüreceğimizi ve 2022 yılı sonunda toplam 545 milyon ton yük elleçleneceğini öngörüyoruz. 2022 Ocak-Ekim döneminde, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen geçen yılın aynı dönemine nazaran limanlarımızda elleçlenen yük miktarında yüzde 5 artış kaydedildi. Dünyada yaşanan ekonomik krize, ülke ekonomilerindeki küçülme ve durgunluk tehlikesi ile savaşlara rağmen, ülkemizin sadece deniz ticaretinde elde ettiği bu rakamlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefi ile yürüdüğümüz yolda yazdığımız başarı hikâyesinin önemli bir parçasıdır" diye konuştu.

"TOPLAM ÖZEL TEKNE SAYISI 111 BİNE ULAŞTI"

Bakan Karaismailoğlu, denizcilik mezunu kadın öğrencilere staj imkanı sağlanacağını da açıklayarak, "Bu sayede, Türk Bayraklı gemilerimiz, Paris Memorandumu limanlarında daha seyrek periyotlarda denetime tutulma hakkı kazanmıştır. Böylece gemilerimizin limanlarda ticari faaliyetlerinde gecikmelere sebep olabilecek gereksiz bekletilmelerinin de önüne geçilmiştir. Özel tekne sayımız pandemi koşullarına rağmen projenin devam ettiği 4 sene içerisinde 39 bini yeni inşa olmak üzere, 62 bin yeni tekne bağlama kütüğüne kaydedilerek, toplam özel tekne sayısı 49 binden 111 bine ulaştı. Gemi İnsanları Bilgi Sistemi’ni yeniledik ve 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla devreye aldık. Bu proje sayesinde 135 bin aktif gemi insanımızın tüm denizcilik işlemleri çok daha hızlı, evraksız ve güvenli olarak yürütülebiliyorlar. Bu kapsamda Bakanlığımız, staj olanağı bulmada daha çok zorlukla karşılaşan kız öğrencileri de kapsayacak olanaklar sağlamaktadır. Denizcilik lisans öğrencisi kızlarımıza, zorunlu deniz stajlarını tamamlayabilmeleri için kontenjan ayrılması amacıyla sektörümüzün önde gelen firmalarından 15’i ile Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü imzalandı" dedi.

"30 YILDA 198 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÖNGÖRDÜK"

Bakan Karaismailoğlu denizcilik sektörüne yapılacak yatırımlara ilişkin, "Ülkemiz denizcilik sektörüne daha iyi hizmet verebilmek, sürdürülebilirliğini sağlamak ve denizcilik teşkilatımızı daha da güçlendirmek için 21 Bölge Liman Başkanlığı kurduk. Boğazlarımızdan transit geçen gemilerin geçiş ücretleri Altın Frank değerini güncelledik. Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerden alınan fener ve tahlisiye ücretlerini yaklaşık 5 katına çıkardık ve bundan sonra her 1 Temmuz tarihinde bu ücreti güncelleyeceğiz. Kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinden alınan kamu payı oranlarını yüzde 30’a varan şekilde artırdık.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönergeyi yayımladık. Yönerge’de Türk Bayraklı gemiler lehine destekler sağladık. Türkiye’mizin 2053 Vizyonu ışığında, ülkemizi ‘dünyanın ilk 10 ekonomisi’ içinde hak ettiği yere kavuşturacak, 30 yıllık ulaştırma ve haberleşme yatırım planımızı tüm kamuoyu ile paylaştık. Bu plan kapsamında 30 yılda 198 milyar dolar yatırım öngördük. Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar daha yatırım yapacağız. Bu sayede millî gelirimize 180 milyar dolar katkı sunacağız. Üretime etkimiz ise 320 milyar doları aşacak. 30 yıl boyunca istihdama katkımız ise 5 milyon kişi olacak. Kısaca, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’mızda Mavi Vatan’ımız temeli, ulaşımdaki entegrasyonun kilit noktası denizyollarına özel bir yer ayırdık. Liman tesisi sayısını 217’den 255’e çıkaracağız. Yeşil Liman uygulamalarını yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu.