Bahçelievler'de sağanak yağışa karşı kesintisiz mücadele

İstanbul Valiliği tarafından yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından Bahçelievler Belediyesi, ilçe genelinde olası su baskınlarına karşı hazırlıklarını artırdı. Yağış öncesinde cadde ve sokaklardaki yağmur suyu kanalları, mazgallar ve giderlerde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Yağışın başlamasıyla birlikte belediye ekipleri, su birikintisi oluşma riski bulunan noktalarda kontrollerini sürdürdü.

YAĞIŞ ÖNCESİNDE MAZGAL VE KANALLAR TEMİZLENDİ

Belediye ekipleri, yağış öncesinde özellikle su birikintisi oluşma riski bulunan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Yağmur suyu kanalları ve mazgallarda biriken atıklar temizlenerek suyun tahliyesini engelleyebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı.

Sağanak yağış sırasında da saha kontrolleri devam ederken, ihtiyaç duyulan noktalarda ekipler tarafından müdahaleler gerçekleştirildi.

240 PERSONEL, 48 EKİP VE 65 ARAÇ GÖREV YAPTI

Bahçelievler Belediyesi, sağanak yağış süresince 240 personel, 48 ekip ve 65 araç ve iş makinesiyle ilçe genelinde çalışma yürüttü.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta ve ilgili belediye birimleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda cadde, sokak, alt geçit ve su birikintisi oluşma riski bulunan noktalarda kontroller gerçekleştirildi.

ALT GEÇİTLERDE TRAFİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yağışın etkili olduğu saatlerde ilçedeki alt geçitlerde de önlemler alındı. Zabıta ekipleri, su birikintisi oluşabilecek bölgelerde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yaptı.

Belediye ekipleri, ulaşımın aksama ihtimali bulunan noktalarda kontrollerini sürdürerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

YOLDA KALAN VATANDAŞLARA ULAŞIM DESTEĞİ

Sağanak yağış nedeniyle yolda kalan veya evlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara destek sağlanması amacıyla belediye bünyesindeki iki Amarok araç görevlendirildi.

Ekipler, gelen talepler doğrultusunda vatandaşların ulaşımına yardımcı olmak üzere çalışma yürüttü.

EKİPLERİN SAHADAKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, yağışın ardından da ilçe genelindeki kontrollerini sürdürüyor. Yağmur suyu kanalları, mazgallar ve giderlerde temizlik çalışmaları devam ederken, olası su baskınlarına karşı kritik noktalarda önlemler alınıyor.

Belediye, vatandaşların olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunları ve müdahale taleplerini 444 0 311 numaralı iletişim merkezi üzerinden iletebileceklerini bildirdi.