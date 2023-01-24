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Dünya Bağdat'ta öfkeli kalabalık İsveç Başkonsolosluğu'na girmeye çalıştı!
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Bağdat'ta öfkeli kalabalık İsveç Başkonsolosluğu'na girmeye çalıştı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yüce Kur'an'ın yakılması protesto edildi. Kalabalık grup İsveç Başkonsolosluğu binasına girmek istedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 22:52:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İsveç'te Danimarkalı siyasetçi Puldan'In hadsiz eylemine tepkiler dinmiyor.

Türkiye ile birlikte diğer Müslüman ülkeleri de İsveç karşıtı protestolar düzenledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen Müslümanlar da İsveç'i kınadı.

Kalabalık grup, İsveç Başkonsolosluğu binasına girmek istedi. Eylemcilere Irak polisi izin vermedi. Polis ile eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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