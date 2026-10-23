BAE’de petrol alarmı! Sahiller kapatıldı, sızıntı kıyıya ulaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı Ümmü'l Kayveyn emirliğinde, bir petrol tankerinden sızan tonlarca yakıt kıyı şeridini yaşanmaz hale getirdi. Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deniz kirliliğinin tavan yaptığı belirtilirken, halk sağlığını tehdit eden felaket nedeniyle tüm plajlar geçici olarak kapatıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir petrol tankerinden sızan yakıt nedeniyle Ümmü'l Kayveyn emirliğinde plaj ve sahillerin kapatıldığı duyuruldu.
BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümmü'l Kayveyn'de petrol tankerinden kaynaklanan sızıntı sonucu deniz kirliliği tespit edildiği ve yakıtın kıyı şeridine kadar ulaştığı belirtildi
Açıklamada, sızıntı nedeniyle Şarika ve Acman emirliklerinde hissedilen kokunun halk sağlığı açısından risk oluşturmadığı ifade edilirken, kirliliğin vurduğu Ümmü'l Kayveyn'de plajların geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Uzman ekiplerin durumu kontrol altına almak için harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla temizlik çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kıyı bölgelerinin çalışmalar tamamlanana kadar kapalı kalacağı aktarılarak, balıkçılara ve denizcilere yetkililerin talimatlarına uyma ve kirlilikten etkilenen alanlarda avlanmama çağrısı yapıldı.
Son olarak açıklamada, halktan süreci resmi kanallardan takip etmeleri ve asılsız iddialara itibar etmemeleri istenirken kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği ifade edildi.
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