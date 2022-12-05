BAE ve Suudi Arabistan’dan görülmemiş teklif: 3,7 milyar dolar verelim bize satın

Suudi Arabistan ve Katar ortak yatırım fonu, satılığa çıkarılan Liverpool için şu ana kadar en büyük teklifi veren taraf oldu.

Liverpool'u satılığa çıkaran Fenway Sports Group'a en ciddi teklif Suudi Arabistan - Katar ortak konsorsiyumundan geldi.

Sporting News'ten David Lynch'in haberine göre; Suudi Arabistan - Katar ortak konsorsiyumunun Liverpool için 3.75 milyon euro'luk bir ilk teklif verdi. Konsorsiyumun kendi devletleriyle de alakalı olduğu belirtildi.

2021 öncesinde iki ülke arasında politik kriz yaşandığı belirtilirken, 2021'den itibaren iki ülkenin güçlü şekilde ticari bağlar kurduğu kaydedildi. Liverpool'un iki ülkenin yönetimine yakın fonlar tarafından satın alınmasının, yönetimler arası daha fazla güven ve işbirliğine delalet sayılacağının altı çizildi.

Tarihin en pahalı satışı olabilir

Liverpool, 3.75 milyar euro'ya satılırsa Premier Lig tarihinin en pahalı satışı gerçekleşmiş olacak.

Bu rekorun bir önceski sahibi 3.2 milyar euro ile Chelsea'ye aitti.