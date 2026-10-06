Babasının lokantasındaki bilgisayarla başladı! Yerli yazılımla dünyaya açılmaya hazırlanıyor

Kütahya’da babasının lokantasındaki bilgisayarla başlayan merak, yıllar sonra yerli bir yazılım girişimine dönüştü.

Küçük yaşlardayken babasının lokantasındaki bilgisayarı kullanmaya başlayan Hüseyin Fehmi Kocagöz (40), o zamanlardan itibaren bu bilgisayar üzerinde yazılım geliştirmeye başladı.

Zamanla bu alanda kendisini geliştiren lise mezunu Kocagöz, 2010'da bilgisayar alanındaki ilk işletmesini hayata geçirdi.

İlk başlarda yazılım ve donanım alanında faaliyet gösteren Kocagöz, daha sonra sadece yazılım alanında yoğunlaştı.

Hüseyin Fehmi Kocagöz'ün KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Tavşanlı ilçesinde kurduğu yazılım ve teknoloji şirketi, Kütahya Tasarım Teknokent bünyesine dahil oldu.

Kocagöz'ün şirketi, Teknokent'in desteğiyle geliştirdiği yerli ön muhasebe yazılımını dünya pazarına sunmaya hazırlanıyor.

'En hızlı yükseliş gösteren firma' ödülünü aldı

Hüseyin Fehmi Kocagöz, yazılım geliştirmeye hobi olarak başladığı süreci ticarete taşıdığını söyledi.

Kocagöz, bilgisayar malzemesi satışı yaptığı iş yerini daha sonra bir yazılım şirketine dönüştürdüğünü belirterek, Kütahya Tasarım Teknokent bünyesinde faaliyet göstermeye başladıktan sonra teşvikler ve avantajlar sayesinde hızla büyüdüklerini anlattı.

Teknokent'te bulunmanın kurumsal itibar açısından önemli katkılar sağladığını vurgulayan Kocagöz, "Normal bir limited şirketinden, devlet teşvikli, projeleri kabul görmüş ve belli hakem ölçütlerinden geçmiş bir yapıya ulaşıyorsunuz. Ayrıca Kütahya Tasarım Teknokent tarafından da 'En hızlı yükseliş gösteren firma' ödülüne layık görüldük." dedi.

Kocagöz, geliştirdikleri yazılımın işletmelerin alış ve satış süreçlerini organize eden bir ön muhasebe programı olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygulamamız tamamen yerli ve milli olarak geliştirildi. İçinde dışarıdan satın alınan herhangi bir modül yahut bağlam kullanılmadı, yüzde 100 yerli. Amacımız yüksek trafikler altında, yüksek hızlarda hizmet verebilen bir uygulama geliştirmekti. Bunu da Türkiye'deki kullanıcı kitlemizle elde ettiğimiz testlerde başardığımıza inanıyorum."

Kocagöz, yurt dışı hedeflerine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin birçok ilinde hizmet verdikten sonra Azerbaycanlı kullanıcılarımız için Azerice arayüzlü yeni bir uygulama daha hazırladık. Bunun yanı sıra uygulamamıza 10 dil seçeneği ekledik. Hedefimiz Türkiye'ye yayılan kullanıcı kitlemizi dünya ülkelerine yaymak, küresel ölçekte tanınır bir marka haline dönüşmek ve gelişen yapay zeka dönüşümünde sektörde ağırlık kazanmaktır."

Hüseyin Fehmi Kocagöz, geliştirdikleri yazılımın patentini almak için başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.