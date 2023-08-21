Babası FETÖ'cü olan Sezen Aksu’dan Galatasaray’ı üzen hareket

FETÖ'cü kızı Sezen Aksu, sarı-kırmızılı yönetimin kendisine sunduğu teklifi geri çevirdi. Ünlü sanatçının bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, dün akşam evinde ezeli rakibi Trabzonspor’u ağırladı. Arjantinli golcü Icardi’nin golleriyle Karadeniz ekibini 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 4’e yükseltti. Aslan, karşılaşmanın ardından yeni transferi Hakim Ziyech’i tanıtırken ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini topladı.

Süper Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden son şampiyon Galatasaray, karşılaşmanın ardından yeni transferi Faslı golcü Hakim Ziyech’i taraftarlar ile tanıştırdı.

Fanatik’ten Yakup Çınar’ın haberine göre; Galatasaray, Hakim Ziyech transferini KAP’a bildirmeden önce stadyumda Sezen Aksu’nun “Hakim Bey” şarkısını kullanmak ve tanıtımı bu şekilde yapmak istedi. Ancak Sezen Aksu, sarı-kırmızılı yönetimin bu teklifini kabul etmedi ve şarkının kullanılması halinde telif atılacağını iletti.

Aksu’nun bu yanıtı sonrasında sarı-kırmızılı yönetim Ziyech’in tanıtımında ‘Hakim Bey’ şarkısını kullanmaktan vazgeçti. Ünlü şarkıcının bu davranışı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini topladı.

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