AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gezköy ve Yarımca Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede sunulan parsellerdeki taşınmazlar satılacaktır. Söz konusu satış işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 35/a Ve 45. maddelerine istinaden Açık ve Kapalı Teklif Usulüne göre ihalesi yapılacaktır.



No MAHALLE ADA PARSEL HİSSE TİPİ YÜZ ÖLÇÜMÜ (m2) CİNSİ

ARSA BİRİM FİYATI

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİÇİ TEMİNAT (%3) SAAT 1 YARIMCA 8610 2 Tam 2.080,04 Arsa 8.500,00 TL 17.680.340,00 530.411,00 14:00 2 GEZKÖY 14786 2 Tam 1.300,00 Arsa 13.500,00 TL 17.550.000,00 526.500,00 14:10 3 GEZKÖY 14786 3 Tam 2.027,00 Arsa 13.500,00 TL 27.364.500,00 820.935,00 14:20 4 GEZKÖY 14786 4 Tam 1.400,00 Arsa 13.500,00 TL 18.900.000,00 567.000,00 14:30 5 GEZKÖY 14786 5 Tam 1.400,00 Arsa 13.500,00 TL 18.900.000,00 567.000,00 14:40 6 GEZKÖY 14786 6 Tam 1.165,38 Arsa 13.500,00 TL 15.732.630,00 471.980,00 14:50 7 GEZKÖY 14786 7 Tam 1.165,38 Arsa 13.500,00 TL 15.732.630,00 471.980,00 15:00



İhale 2886 sayılı kanunun 17. 35/a ve 45. maddeleri gereğince açık ve kapalı teklif usulüne göre 22/04/2026 tarihinde saat 14'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.



NOT: Kapalı Teklif Mektubu Şartnamede istenilen belgelerle birlikte 22.04.2026 Tarih Saat 13:30 ‘a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Teslim edilecek, Bu saatten sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

İhale satış bedelleri tamamı peşin veya %50 si peşin geriye kalan tutar 2.80 vade farkı uygulanarak 12 ay taksitli alınabilir.



İhaleye katılmak için ;

İkametgâh senedi Nüfus Cüzdan Sureti Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu, Türkiye’de tebligat için adres gösterir belge. İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler. Belediyemize Kira, Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı. 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihale Yasaklılık Beyannamesi imzalı olarak sunulacaktır. Bu yasağa rağmen ihaleye katılıp, ihale üzerinde kalmış ve sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih edilerek kesin teminat gelir kaydedilir. Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Teklif Mektubu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır.

İLAN OLUNUR 08/04/2026

Basın No: ILN02443556