İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Süleyman Soylu, Twitter hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu paylaşımında, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler” ifadelerini paylaştı.

Bu açıklamanın ardından Azez Mare’nin nerede olduğu araştırılmaya başlandı.

Azez Mare nerede?

Suriye'nin Halep ilinde bulunan bir kasabadır. Halep'in 25 Km kadar kuzeyinde bulunan Mare' 2004 yılında 16.904 kişilik bir nüfusa sahipti. Azez İlçesi'ndeki Mare' Nahiyesi'nin en büyük kenti ve idarî merkezidir.