Azerbaycan’dan yoğun ilgi! Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı paylaştı
Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından Azerbaycan’ın Kültür Bakanı Sayın Anar Karimov’un ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.
TRT’de yayınlanan dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu rekorlar kırmaya devam ediyor. Nefes kesen savaş sahneleriyle sosyal medyada da büyük yankı uyandıran dizi Diriliş Ertuğrul gibi farklı ülkelerden de ilgi görmeye başladı.
Pakistan başta olmak üzere birçok ülke Türk savaş dizilerine yoğun ilgi gösteriyor.
Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili sosyal medyada dikkat çeken paylaşım yapıldı. Dizinin yapımcısı Emre Konuk Twitter hesabından Azerbaycan Kültür Bakanı Karimov’un dizi setini ziyaretini paylaştı.
Emre Konuk şu ifadelere yer verdi:
‘Kardeş ülke Can Azerbaycan’ın Kültür Bakanı Sayın Anar Karimov bugün Uyanış Büyük Selçuklu setimize teşrif ettiler. Ortak tarih, kültür ve medeniyet dünyamıza dair fikir alışverişinde bulunduk’