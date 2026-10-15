Azerbaycan'da laikçi zulüm! Başörtülü öğrenciye merdivende durmak da yasak

Azerbaycan’da laikçi zulüm devam ediyor.

Kız öğrencilerin sadece başörtülü oldukları gerekçesiyle eğitim haklarının elinden alınması yetmezmiş gibi, maruz kaldıkları muamele vicdanları yaraladı.

Eğitim hakkı zorbalıkla gasp edilen öğrenciler, okullarına giremeyince tepkilerini ve azimlerini kapı önünde oturup ders çalışarak göstermek istedi.

Ancak İslam ve başörtü hazımsızlığı yaşayan okul yönetimi, öğrencilerin kapı eşiğinde dahi durmasına tahammül edemedi.

Ders çalışamasınlar diye merdivenleri ıslattılar!

Öğrencilerin azmini kırmak ve onları kapı önünden uzaklaştırmak amacıyla akılalmaz bir yola başvuran idareciler, merdivenleri ve oturulabilecek alanları suyla ıslattı.

Islak zemin nedeniyle soğukta ve zor şartlarda oturamayan öğrencilerin yaşadığı bu acı tablo, akıllara Türkiye’deki karanlık 28 Şubat döneminin yasakçı ve kışkırtıcı zihniyetini getirdi.

Müslüman bir coğrafyada gençlerin sırf Allah'ın emrini yerine getirdikleri için bu şekilde mağdur edilmesi, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı. Yaşanan bu çirkin olay karşısında yetkililerin bir an önce harekete geçmesi ve bu inanç düşmanı uygulamaya son vererek sorumlular hakkında gerekli adımları atması bekleniyor.