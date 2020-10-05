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Kadın - Aile Ayva dolması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ayva dolması nasıl yapılır?

Ayva dolması tarifi | Ayva sağlık için son derece faydalıdır. Her gün adet ayva tüketmek kalp sağlığından, bağırsak sağlığına kadar pek çok konuda yararlıdır. Genellikle meyve ve tatlı olarak tüketilen ayva ile dillere destan yemekler de hazırlayabilirsiniz. Peki, ayvalı yemek nasıl yapılır? | Kolay ayva dolması tarifi | Ayva dolması gereken malzemeler.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:56:00 -
Ayva dolması nasıl yapılır?

Basit ayva dolması | Ayva içerdiği vitamin ve minarellerle sağlık için son derece kıymetlidir. Genellikle meyve ya da tatlı olarak tüketilen ayvadan leziz yemekler de hazırlanıyor. Osmanlı mutfağında ayva et yemeklerinde, dolmalarda, pilavlarda kullanılmıştır. Peki, ayva dolması nasıl yapılır?

Ayva dolması tarifi

Malzemeler:

  • 6 adet ayva
  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 adet limon
  • 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Çeyrek demet maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber

Ayva dolması nasıl yapılır?

Derin bir kasenin içerisine su ve bir adet limonun suyunu koyun.

Ayvaları güzelce yıkayın.

Ayvaların sap kısımlarını çıkarın. Ayva sapının çıkardığınız yeri kapak olarak kesin.

Ayvaların içini oyacakla güzelce oyun. Ardından ayvaları kararmaması için limonlu suya yerleştirin.

Bir kaseye doğradığınız soğanı, kıymayı, yıkadığınız pirinci, maydanozu, tuzu, karabiberi ve zeytinyağını alıp karıştırın.

Ayvaları süzün ve bir fırın tepsisine yerleştirin.

Hazırladığınız harcı ayvalara bölüştürün ve kapaklarını kapatın.

Sıcak su ile pekmezi karıştırın ve tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30-35 dakika dolmayı pişirin.

Servis aşamasında dolmanızı dereotu ile süsleyin.

Afiyet olsun.

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