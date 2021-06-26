  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca açıkladı! İşte dün yapılan aşı sayısı
Trump için kritik hafta
Hatalı maske kullanımı göze zarar veriyor
Suudi Arabistan'dan getirildi! Malatyaspor bombayı patlattı
Eğitim AYT saat kaçta kaç saat sürecek? YDT saat kaçta başlayacak?
Eğitim

AYT saat kaçta kaç saat sürecek? YDT saat kaçta başlayacak?

AYT saat kaçta başlayacak? ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 81 il ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başladı. Sınava girecek olan adaylar AYT ve YDT’nin ne zaman yapılacağını, saatlerini araştırmaya başladı. Peki, YDT saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-26 11:27:00 -
AYT saat kaçta kaç saat sürecek? YDT saat kaçta başlayacak?

Üniversite sınavına giren adaylar ve yakınların AYT ve YDT’nin ne zaman başlayacağını, oturumların kaç saat süreceğini araştırıyor. Peki, AYT kaç saat sürecek?

AYT saat kaçta kaç saat sürecek? YDT saat kaçta başlayacak?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi saat 10.15'te başlayadı. TYT oturumu 135 dakika sürecek ve 12.30’da sona edecek.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS baraj puanı kaç 2021 | Kaç puan alan barajı geçer?
YKS baraj puanı kaç 2021 | Kaç puan alan barajı geçer?

Eğitim

YKS baraj puanı kaç 2021 | Kaç puan alan barajı geçer?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay