AYDINLATMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Aydınlatma Malzemesi Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/134736

1-İdarenin a) Adı : BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Sirinevler Mah. Barbaros Cad. 9 34188 BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124843800 - 2126541969 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Aydınlatma Malzemesi Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 123 Kalem Aydınlatma Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Müdürlük deposuna ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde idarenin deposuna teslim edilecektir. Ürün teslimi hafta içi mesai saatleri içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bahçelievler Belediye Başkanlığı-Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Çobançeşme mah.Sanayi cad.No:48 Bahçelievler/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Kaçak Akım Roleleri, Kompakt Şalterler, Sigorta Otomatları ve Kablolar VDE Belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır.

Kontaktörler, Termikler, Zaman Saatleri, Led Projektörler, Faz Koruma Roleleri, Pako Şalter, CE Belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır.

Şamandıra TS EN 60730-2-15 belgesi sunulacaktır.

Kablolar Akredite edilmiş laboratuvar belgesi teklif ile birlikte sunulacaktır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İhalede En Düşük Avantajlı Teklif veren 1. ve 2. Firma Tarafından Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgeler İle Birlikte İhale Konusu Ürünlere Ait Birim Teklif Cetveldeki Bulunan Ürünlerden; 5,13,16,17,22,23,24,31,36,38,39,41,43,51,53,56,64,70,79,85,87,91,110,111,112,117 ve 118 (Kablolarda 1 metre numune getirilmesi yeterlidir) numaralı kalemlerden 1' er adet Numuneleri İhale Komisyonuna Sunulacaktır. Numunesi Teknik Şartnameye Uygun Olmayan İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.

Numune istem yazısı EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden tebliğ edilecektir. İstekliler yazının tebliğini takip eden 5 iş günü içinde numuneleri İdarenin "Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü"ne teslim edeceklerdir. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme ait olduğu (kalem/kısım numarası) kesinlikle yazılmalıdır. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunelerin değerlendirilmesi esnasında İdare tarafından gerek görüldüğü taktirde firmadan tekrar numune istenebilecektir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 20 gün içerisinde alınmalıdır. Alınmayan numuneler kullanılmak üzere İdarenin deposuna teslim edilecektir. Numunelere ait teslim ve değerlendirme işlemleri Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43. maddesi uyarınca yapılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN01979945