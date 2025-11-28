AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Müdürlüğümüze olan borçlarından dolayı haklarında 6183 Sayılı "Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun" çerçevesinde muhtelif sıralara kayden icra takiplerine geçilen aşağıdaki adı, soyadı / ünvanları, borç türü, miktarı ile borç dönemleri belirtilen borçlulara ait ödeme emirlerinin posta ve memur eliyle tebliği mümkün olmadığından 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine göre "İLANEN" tebliğine karar verilmiştir. İlgililere ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektupla, telgrafla, adreslerini bildirmeleri halinde kendine süre ile kayıtlı yeniden tebliğ yapılacağı, aksi takdirde 1 (bir) aylık süre içerisinde müracaat etmeyenler hakkında bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1 (bir) ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.