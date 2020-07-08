"Ayasofya kararı iptal edildi"
Gazeteci Mehmet Ardıç, yaptığı açıklamada "Danıştay oy birliğiyle 27.11.1934 tarihli Ayasofya kararını iptal etti. Cami olmalı dedi ve nokta konuldu geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.
Gazeteci ve Uluslararası Sosyal Medya (USMED) Başkanı Mehmet Ardıç, Ayasofya ile ilgili gündemi sarsacak bir açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ardıç, "Danıştay oy birliğiyle 27.11 1934 tarihili Ayasofya kararını iptal etti. Cami olmalı dedi Ve nokta konuldu geri sayım başladı." dedi.