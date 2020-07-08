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Ayasofya açılacak mı? AK Parti’den son dakika Ayasofya açıklaması

Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olan Ayasofya 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrildi. O günden bu yana İstanbul’un simgesi Ayasofya mahzun bir şekilde camiye çevrilmeyi bekliyor. Danıştay’da Ayasofya’nın camiye çevrilmesine ilişkin dava görüldü. Danıştay kararını 15 gün içinde açıklayacağını duyurdu. Vatandaşlar Ayasofya'nın ne zaman camiye çevrileceğini merak ederken bir yandan da Ayasofya açılacak mı? sorusunu soruyor. Siyasi partilerden Ayasofya'nın açılmasına ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor. AK Parti’den son dakika Ayasofya açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:19:00 - 2020-07-08 14:32:22
Ayasofya açılacak mı? AK Parti’den son dakika Ayasofya açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan Ayasofya açıklaması geldi. Kurtulmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İnsallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şuan yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruzCumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılırarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir. Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.  2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız."

Ayasofya ne zaman müzeye çevrildi?

1453’te camiye çevrilen Ayasofya birçok defa restore edildi. 1930 ile 1935 yılları arasındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatılan Ayasofya Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrilmiştir. 1934 yılından itibaren Ayasofya müze olarak hizmet vermektedir.

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