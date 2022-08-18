  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Korkunç olay sonrası herkes tedirgin! Evlerini satıp köyü terk etmeye başladılar

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den satın alacaklar

Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

Açılışını bizzat Bakan Mustafa Varank yaptı... Yüzde 90'ı ihraç ediliyor
Siyaset Ayar üstüne ayar! Bülent Turan'dan Selahattin Demirtaş'a füze
Siyaset

Ayar üstüne ayar! Bülent Turan'dan Selahattin Demirtaş'a füze

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Canan Kaftancıoğlu’na verdiği cevap üzerinden kendisini eleştiren HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a demokrasi dersi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 14:43:00 -
Ayar üstüne ayar! Bülent Turan'dan Selahattin Demirtaş'a füze

Yeni Akit  Ankara

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın Canan Kaftancıoğlu'na yönelttiği "diktatörlük olsa seçim mi olur?" sözlerine ilişkin "Saçmalamayın lütfen” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a Turan’dan cevap geldi.

Turan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Küfürden ceza almış bir il Başkanı’na YasinBörü’nün azmettiricisinden destek gelmiş. Şaşırdık mı?! Evet bu ülkede seçimler yapılır, yönetenler seçimle gelir, seçimle gider. Buna demokrasi denir Bu ülkede küfürbazlara, teröristlere dava açılır. Buna da diktatörlük değil, demokrasi denir” dedi.

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şüayıp

Herkes kimin kimlerle memleket, millet aleyhinde düşmanca saldırdıklarını çok iyi biliyor

Ahmet akdas

Sayin vekil bilmiyorsaniz ogrenin halki ic savasa ayaklanmaya cagirip 56 masum vatandasin hunharca katledilmesinin musebbibi katil demirtas ,diyeceks8niz ,aksi inu aklamajtir
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23