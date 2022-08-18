Ayar üstüne ayar! Bülent Turan'dan Selahattin Demirtaş'a füze

Yeni Akit Ankara

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın Canan Kaftancıoğlu'na yönelttiği "diktatörlük olsa seçim mi olur?" sözlerine ilişkin "Saçmalamayın lütfen” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a Turan’dan cevap geldi.

Turan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Küfürden ceza almış bir il Başkanı’na YasinBörü’nün azmettiricisinden destek gelmiş. Şaşırdık mı?! Evet bu ülkede seçimler yapılır, yönetenler seçimle gelir, seçimle gider. Buna demokrasi denir Bu ülkede küfürbazlara, teröristlere dava açılır. Buna da diktatörlük değil, demokrasi denir” dedi.