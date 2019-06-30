Çoğu insanın ayaklarındaki mantar nedeniyle zor zorunda kalır. Ayak mantarı için hangi doktora gidilmeli? Ayak mantarı için hangi bölümden randevu alınır? Ayak mantarı nasıl tedavi edilir? Ayak mantarı hakkında bilmeniz gerekenler. Ayak mantarı nedir? Ayak mantarının tedavisi oldukça kolaydır. Ayak mantarı doktorların verdiği kremlerle spreylerle kolayca tedavi edilebilmekte. Kişilerin bulaşmayı engellemek için ortak yerlerde kendi ayakkabılarını giymeleri yerine başkalarının ayakkabılarının giymeleri veya ayakkabılarını sürekli nemli tutmaları, naylon çorap giymeleri gibi faktörlerle terleme veya nemleme azalmamakta ve bulaşmalar olmakta. Peki ayak mantarı için hangi bölüme gidilir?

Ayak mantarı nedir? Tırnak mantarı nedir? Mantar nasıl önlenir? Ayak mantarı nasıl yok edilir? Ayak mantarı tedavisi var mı? Ayak mantarı için yapılması gerekenler nelerdir? Ayak mantarı için doğal yöntem var mıdır?”

Ayak mantarı tedavisi için nasıl bir yol izlenir?

Öncelikle ayak mantarı tedavisinin en etkili yolu ayak mantarı bulaşabilecek ortamlardan uzak durmaktır. Ayak sağlığına dikkat ederek mantarla en etkili şekilde mücadele edilebilir. Ayaklar her gün düzenli olarak temizlenmeli, bol su ile yıkandıktan sonra temiz bir havluyla parmak aralarına kadar özenli bir şekilde kurulanmalıdır. Ayrıca sıcak yaz aylarında hava alan ayakkabılar giymek, ter emici çorapları tercih etmek, antifungal spreyler veya pudralar kullanmak hastalığın tedavisinde oldukça önemlidir.

Hastalık ortaya çıktıktan sonra mutlaka bir cildiye uzmanına danışmak gerekir. Tedavi için mantar karşıtı krem ve spreyler tercih edilebilir. Bazı durumlarda oral olarak antifungal ilaçların kullanılması uzman tarafından önerilebilir. İlaçların her gün düzenli olarak aynı saatte kullanılması mantar hastalığının zamanla ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Ancak yukarıda yer alan temizlik ilkelerine uyulması tedavi süreci için oldukça elzemdir. Tedavi için birçok doğal yöntem de mevcuttur. Ayakların içine sokulabileceği bir sıcaklığa kadar ısıtılan suyun içerisine sirke ilave edilir ve su soğuyana kadar ayaklar bu suda bekletilir. Zamanla mantarların yok olmaya başladığı görülecekir. Bunun yanında karbonat da mantar tedavisinde oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Yine bir miktar su ısıtılıp içerisine karbonat eklenip ayak su soğuyana kadar içinde bekletilebilir. Daha az sıcak su içerisine karbonat eklenip macun kıvamına gelene kadar karıştırılıp mantarlı bölgeye uygulanabilir. Bu gibi doğal yöntemler bazı durumlarda mantar için önerilebilen doğal tedavilerdendir.

Ayak tırnak mantarı tedavisi nasıl yapılır?

Ayak tırnak mantarı da ayak mantarı ile aynı sebeplerden dolayı ortaya çıktığı için tedavi yöntemleri aynıdır. Sprey ve kremlerle birlikte uzmanlar oral ilaçlar da önerebilir. Bunun yanında bazı tırnak mantarı ilaçları da tedavi için kullanılabilir. Ayaklar güzel bir şekilde yıkanır. Mantarın oluştuğu tırnak derinden daha içeride kalmamasını sağlayacak şekilde kesilir. Daha sonra tırnak güzelce törpülenir ve ilaç mantarlı tırnağa uygulanır. Günde birkaç defa bu şekilde ilaç uygulanmalıdır. Bu şekilde tırnak mantarı iyileşme gösterecektir. Son olarak ayak mantarı ve ayak tırnak mantarı için en önemli tedavi hijyendir. Lütfen ayaklarınıza değer verin ve hijyenine özen gösterin. Rahat ayakkabılar kullanın ve birkaç ayakkabıyı değiştirerek kullanmaya dikkat edin. Her gün ayaklarınızı yıkayın ve güzelce kurulayın. Unutmayın hijyen için kullanılan bütün ürünler özeldir, bu ürünleri ailenizle bile paylaşmayın.