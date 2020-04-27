Avukatlardan Diyarbakır Barosu'na uyarı: Açıklamanızı reddediyoruz
Diyarbakır Barosu'na bağlı bazı avukatlar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Diyarbakır Barosu'na tepki gösterdi ve baroyu uyardı.
Diyarbakır Barosu'na bağlı bazı avukatlar, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Diyarbakır Barosu'na tepki gösterdi ve baroyu uyardı.
Avukatların açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Bizler aşağıda isimleri olan Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat ve stajyerler olarak;
Diyarbakır Barosu tarafından 26.04.2020 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanının dini inanç temelindeki beyanlarını kınama açıklamasını ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi LGBT söylemlerini kabul etmiyor ve reddediyoruz.
Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanmıştı. Bu beyanlar din insanlarının uyarma görevi kapsamında olup,nesil güvenliği, sağlık hakkının korunması ile ifade özgürlüğü niteliğindedir.
Bizler, zina ve eşcinselliğin İslam dininin temel yasaklarından olduğuna inanıyor ve Cuma hutbesindeki meşru uyarıları destekliyoruz.
"Bizlere danışılmadan..."
Zorunlu üyesi olduğumuz Diyarbakır Barosunun temel işlevinin meslek örgütü olduğunu hatırlatırız. Meslek örgütümüzün insan hakları alanında tartışmalı ve kabul etmediğimiz ideolojik görüşleri, bizler adına da “kınama” şeklinde açıklaması, büyük bir talihsizliktir. Daha önce de mensubu olduğumuz baroda, tüm itiraz ve uyarılarımıza rağmen bizlerle danışılmadan kurulan komisyon ve faaliyetlere de karşı olduğumuzu belirtiriz.
"Hakaret niteliğindeki kınama açıklaması, ötekileştirici ve kutuplaşmayı arttırıcı niteliktedir"
Üyelerinin farklı din, inanç ve görüşlere sahip olduğu Diyarbakır Barosu; bu konuda kurumsal yapısının gereklerinin dışına çıkıp, sadece bir kesimin fikirlerini esas almıştır. Toplumun büyük çoğunluğunun kutsal saydığı din ve inanç temellerine hakaret niteliğindeki kınama açıklaması, ötekileştirici ve kutuplaşmayı arttırıcı niteliktedir.
Bu ifadelere karşı olduğumuzu, bu beyanların bizleri temsil etmediğini belirtiriz.
DİYARBAKIR BAROSU AVUKAT VE STAJYERLERİ:
Nesip Yıldırım
Halit Advan
Mahmut Aytekin
Siraceddin Öztoprak
Hüseyin Denli
Şefik Çelik
Cevdet Nasıranlı
Hüseyin Yılmaz
Abdulgani Orhan
Mirhan Özbekli
Ömer Elban
Lokman Sunyar
M. Ata Yüksel
Av. Medet Öztürk
Av.Hüseyin Özak
Av.Yasir Tekdal
Mehmet Yel
Hasan Azmi Geçmez
Mehmet Karadağ
Şaban Dalgın
Tahir Deniz
Bilal Çakır
Ahmet Yalçın
Eyüp Yavuz
Berivan Çavdar
Fatma Betül Yıldırım
Metin Hamit Aydın
Mehmet Anul
Abdulvahap Erdönmez
Feyzi Akyıldız
Av. Serhat Bingöl
Zeki Kartal
Mehmet Kaçmaz
M. Muhsin Daş
Mehmet Yalçın
Mehmet Raşit Ocak
Mehmet İhsan Aytekin
Mehmet Altın
Önder Uçar
Av. Nurullah Biroğlu
Av. Asiye Çabuk
Sema Anul
Av. Yasin Tokça
M.Saffet Saygın
Sıraç Anık
Gizem Yavuz
Serdar Çınar
Leyla Yalınkılıç
Gülben Elhakan
Hatice Doğruiş
Ozan Erdoğan
Fatma Özkaya
Taha Görmez
Mehmet Şirin Yıldız
Celal Aygen
Mehmet Ali Aslan
Berna Turhan
Mehmet Sıddık Demir
Avk. Enes Akdemir
Sabahattin Aydın
Özgür çelik
Ömer Serdar Kaplan
Büşra Yıldızhan
Mustafa Sarıhan
NOT: Diyarbakır Barosunda bu görüşleri paylaşan fazla sayıda meslektaşımız olmakla birlikte şimdilik sembolik olarak 64 meslektaşımızın ismini yazmaktayız."