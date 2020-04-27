Avukatlardan Diyarbakır Barosu'na uyarı: Açıklamanızı reddediyoruz

Diyarbakır Barosu'na bağlı bazı avukatlar, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Diyarbakır Barosu'na tepki gösterdi ve baroyu uyardı.

Avukatların açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler aşağıda isimleri olan Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat ve stajyerler olarak;

Diyarbakır Barosu tarafından 26.04.2020 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanının dini inanç temelindeki beyanlarını kınama açıklamasını ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi LGBT söylemlerini kabul etmiyor ve reddediyoruz.

Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanmıştı. Bu beyanlar din insanlarının uyarma görevi kapsamında olup,nesil güvenliği, sağlık hakkının korunması ile ifade özgürlüğü niteliğindedir.

Bizler, zina ve eşcinselliğin İslam dininin temel yasaklarından olduğuna inanıyor ve Cuma hutbesindeki meşru uyarıları destekliyoruz.

"Bizlere danışılmadan..."

Zorunlu üyesi olduğumuz Diyarbakır Barosunun temel işlevinin meslek örgütü olduğunu hatırlatırız. Meslek örgütümüzün insan hakları alanında tartışmalı ve kabul etmediğimiz ideolojik görüşleri, bizler adına da “kınama” şeklinde açıklaması, büyük bir talihsizliktir. Daha önce de mensubu olduğumuz baroda, tüm itiraz ve uyarılarımıza rağmen bizlerle danışılmadan kurulan komisyon ve faaliyetlere de karşı olduğumuzu belirtiriz.

"Hakaret niteliğindeki kınama açıklaması, ötekileştirici ve kutuplaşmayı arttırıcı niteliktedir"

Üyelerinin farklı din, inanç ve görüşlere sahip olduğu Diyarbakır Barosu; bu konuda kurumsal yapısının gereklerinin dışına çıkıp, sadece bir kesimin fikirlerini esas almıştır. Toplumun büyük çoğunluğunun kutsal saydığı din ve inanç temellerine hakaret niteliğindeki kınama açıklaması, ötekileştirici ve kutuplaşmayı arttırıcı niteliktedir.

Bu ifadelere karşı olduğumuzu, bu beyanların bizleri temsil etmediğini belirtiriz.

DİYARBAKIR BAROSU AVUKAT VE STAJYERLERİ:

Nesip Yıldırım

Halit Advan

Mahmut Aytekin

Siraceddin Öztoprak

Hüseyin Denli

Şefik Çelik

Cevdet Nasıranlı

Hüseyin Yılmaz

Abdulgani Orhan

Mirhan Özbekli

Ömer Elban

Lokman Sunyar

M. Ata Yüksel

Av. Medet Öztürk

Av.Hüseyin Özak

Av.Yasir Tekdal

Mehmet Yel

Hasan Azmi Geçmez

Mehmet Karadağ

Şaban Dalgın

Tahir Deniz

Bilal Çakır

Ahmet Yalçın

Eyüp Yavuz

Berivan Çavdar

Fatma Betül Yıldırım

Metin Hamit Aydın

Mehmet Anul

Abdulvahap Erdönmez

Feyzi Akyıldız

Av. Serhat Bingöl

Zeki Kartal

Mehmet Kaçmaz

M. Muhsin Daş

Mehmet Yalçın

Mehmet Raşit Ocak

Mehmet İhsan Aytekin

Mehmet Altın

Önder Uçar

Av. Nurullah Biroğlu

Av. Asiye Çabuk

Sema Anul

Av. Yasin Tokça

M.Saffet Saygın

Sıraç Anık

Gizem Yavuz

Serdar Çınar

Leyla Yalınkılıç

Gülben Elhakan

Hatice Doğruiş

Ozan Erdoğan

Fatma Özkaya

Taha Görmez

Mehmet Şirin Yıldız

Celal Aygen

Mehmet Ali Aslan

Berna Turhan

Mehmet Sıddık Demir

Avk. Enes Akdemir

Sabahattin Aydın

Özgür çelik

Ömer Serdar Kaplan

Büşra Yıldızhan

Mustafa Sarıhan



NOT: Diyarbakır Barosunda bu görüşleri paylaşan fazla sayıda meslektaşımız olmakla birlikte şimdilik sembolik olarak 64 meslektaşımızın ismini yazmaktayız."