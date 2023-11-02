AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA İLANI

İHALENİN KONUSU: 1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Belediyemiz tasarrufunda bulunan yerler 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ve şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

2- KİRAYA SUNULAN YERLER

İşin Adı Kira ihalesi İlçe Avcılar Mahalle Adres Nevii M2 Encümen Karar/No Muhammen Bedeli (Aylık+Kdv) %3 Geçici Teminat İhale Gün / Saati Firuzköy Firuzköy Mah. 5 Pafta 6199 Parsel sayılı taşınmaz Arsa 1.877,00 m2 21.09.2023 / 693 80.000,00 TL 86.400,00 TL 16.11.2023

10.45 Ambarlı Ambarlı Mah. Cumhuriyet Caddesi No:2 adresinde, 23-26 pafta 20942 parsel sayılı gayrimenkul üzerinde bulunan belediyemize ait Zübeyde Hanım Nikâh Dairesi içerisinde Fotoğraf ve Video Çekimi işi Fotoğraf ve Video Çekimi işi Bina İçinde 25.05.2023 / 328 80.000,00 TL 86.400,00 TL 16.11.2023

11.00 İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü İhale İlan Şekli Gazete İlanı- İnternet Haber Sitesi-Belediye İlan Panosu- Belediye Web Sitesi İhale İlan Adedi 2 defa İhale Komisyonu

Adresi ve iletişim Belediye Encümeni- Avcılar Belediye Binası, Belediye Encümen Salonu

Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sok. No:10 AVCILAR/İSTANBUL Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir. İlgili Mevzuat ve tebliğler 5393- 2886 sayılı yasa

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:



3-İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:



İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur. Posta ile gönderilecek tekliflerde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Kargo ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir)



A - Gerçek kişi olması halinde:



1.T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri (ikametgâh) belgeleri. (e-Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2. Noterden alınmış imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

5. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

6. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

9.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

10. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veyahut da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Fotoğraf ve Video Çekimi işi ihalesine katılacaklar temin edecektir.)



B- Tüzel kişi olması halinde:



1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

4. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri.

5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

7. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

8. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

9. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

10. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

11. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

13. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veyahut da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Fotoğraf ve Video Çekimi işi ihalesine katılacaklar temin edecektir.).



C - Ortak Girişim olması halinde:



Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu Maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4- Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

6- İhaleye girecekler 2. İlan tarihinden sonraki gün ile ihale gününden bir (1) gün önce saat 16.00’ya kadar dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. İsteklinin şartnamesindeki kayıtlara uygunluğu ve belgelerin tam ve eksiksiz olduğu sağlandıktan sonra Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden teminatın ödenmesi için aldıkları yazı ile %3 geçici teminatı yatırmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını bu şekilde yatırılmayanların teminatları kabul edilmeyecektir.) Teminatını yatıranlara ve ihaleye girmeleri uygun olanlara yalnız bu ihaleye iştirak edeceğine dair İhaleye giriş belgesi verilir. İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır..

7- İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

8- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri, karar pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

9- 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

10- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

11- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01917613