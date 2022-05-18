ATV yayın akışı: ATV'de bugün ne var hangi dizi ve filmler var? 18 Mayıs Çarşamba ATV programları:

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. ATV dizilerinden bugün Kuruluş Osman günü. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak edilirken, gün ortası kuşağında Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane ve Esra Erol'da programının da olup olmayacağı yine ATV izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki ATV’de bugün ne var? ATV’de bugün hangi programlar, diziler ve filmler var? İşte 18 Mayıs Çarşamba ATV yayın akışı: