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Medya ATV yayın akışı: ATV'de bugün ne var hangi dizi ve filmler var? 18 Mayıs Çarşamba ATV programları:
Medya

ATV yayın akışı: ATV'de bugün ne var hangi dizi ve filmler var? 18 Mayıs Çarşamba ATV programları:

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. ATV dizilerinden bugün Kuruluş Osman günü. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak edilirken, gün ortası kuşağında Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane ve Esra Erol'da programının da olup olmayacağı yine ATV izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki ATV’de bugün ne var? ATV’de bugün hangi programlar, diziler ve filmler var? İşte 18 Mayıs Çarşamba ATV yayın akışı:

Yeniakit Publisher
2022-05-18 13:16:00 - 2022-05-18 13:16:43
ATV yayın akışı: ATV'de bugün ne var hangi dizi ve filmler var? 18 Mayıs Çarşamba ATV programları:

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. ATV dizilerinden bugün Kuruluş Osman günü. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak edilirken, gün ortası kuşağında Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane ve Esra Erol'da programının da olup olmayacağı yine ATV izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki ATV’de bugün ne var? ATV’de bugün hangi programlar, diziler ve filmler var? İşte 18 Mayıs Çarşamba ATV yayın akışı:

ATV yayın akışı

06:15 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yalnız Kurt

04:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

 

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