Attığı tweet olay olmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra o tweeti sildi İşte nedeni…

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Silinen eski bir tweet ve Kılıçdaroğlu’nun yaktığı köprüler" başlıklı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulacak tweetini kaleme aldı.

Kılıçdaroğlu, kendi hesabından 27 Ağustos 2012'de attığı tweette “Demokrasi ve özgürlük, emperyalizmin yeni bir oyunudur. Halkımız bu gerçeği bilmelidir.” ifadelerine yer veriyor.

Aynı tweeti Kılıçdaroğlu'nun 3 yıl sonra sildiğini öğrenen yazar Uğur, bu gelişmeleri, gazeteci Fazıl Duygu'nun kendisine gönderdiği e-maille öğrendi.

"FETÖ'nün algı operasyonlarına destek veriyordu"

Söz konusu tweeti Kılıçdaroğlu'nun 9 Eylül 2015'te sildiğini yazan Uğur, nedenini ise köşesinde böyle gerekçelendirdi:

"Çünkü o tarihlerde FETÖ’nün tüm algı operasyonlarına destek veriyor, adamlarını FETÖ’nün yayın organları önünde yatırıp kumpas üzerine kumpas kuruyordu. Böyle bir tweet, çok eskiden de olsa başağrısı yapabilirdi patronlarda. Çünkü ABD “demokrasi ve özgürlük” adı altında FETÖ’ye, PKK’ya destek veriyordu...

ABD’nin başkenti Washington’da kurulan aralarında firari FETÖ'cülerin ve ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da bulunduğu “Türk Demokrasi Derneği”ne değindi.

Dernek üzerinden Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Kurucular arasında Kılıçdaroğlu’nun CHP’den milletvekili yaptığı bir FETÖ’cü firari olan Aykan Erdemir olduğuna dikkat çeken yazar, diğer ismin ise FETÖ’cü emniyet amirlerinden firari Süleyman Özeren olduğunu yazdı. Fuat Uğur, bu derneği gündeme getirdikten sonra yazısını böyle tamamladı:



"Kemal Kılıçdaroğlu eski fabrika ayarlarında bu derneği öğrenir öğrenmez “Demokrasi ve özgürlük kelimelerini kullanmak emperyalizmin yeni bir oyunudur. Halkımız bu gerçeği bilmelidir” derdi.

Ama dedim ya köprülerin altından çok sular aktı ve Kemal Kılıçdaroğlu o hepimizin bildiği köprüleri çoktan yaktı."