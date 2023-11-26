ATOS SİSTEMİ İLE 660.000 LİTRE AKARYAKIT ALIMI

Yukarıda belirtilen Mal alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı KİK’in 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 18/12/2023 Tarihine Saat 15:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. Posta veya Kargo kaynaklı her türlü gecikme veya sorun İdaremiz Sorumlu değildir.

6- İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli 1.000,00 TL (KDV Dahil) olup; TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi Haydarpaşa / İSTANBUL teşekkülümüz veznesine yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hesabına IBAN:TR080001500158007293444639 Havale yapmak kaydıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir.

Not: İhale dokümanı satın alındndiğina dair Dekont İhale zarfına konunylacaktır.Yatırılan veya Havele edilen dekontta işin adı veya İKN’si mutlaka yazılmalıdır. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.