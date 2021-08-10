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Ekonomi ATK personel alacak
Ekonomi

ATK personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek 23 personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 12:54:00 -
ATK personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Aşçı, 2 Biyolog ile 6 Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 23 personel alımı yapılacak.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Başvurular  Kariyer  Kapısı  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  adresi  üzerinden  yapılacak. Başvurular 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek.

Sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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